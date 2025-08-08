Kripto para borsası Binance ile BBVA ortaklığını duyurdu

Güncelleme:
Binance, FTX krizinin ardından artan güvenlik endişelerine yanıt olarak BBVA ile tarihi bir ortaklık kurdu. Müşteriler artık varlıklarını İspanyol bankasında saklayabilecek. Bu hamle karşı taraf riskini elimine ederken yatırımcılara banka düzeyinde güvenlik sunuyor. BBVA geleneksel bankacılık altyapısıyla kripto dünyasına köprü kuruyor.

Kripto para dünyasının en büyük borsası Binance, müşteri güvenini yeniden inşa etmek için köklü bir adım attı. İspanyol ve Latin Amerika bankası BBVA ile kurulan bu ortaklık, 2022 yılındaki FTX çöküşünün ardından sektörde artan güvenlik kaygılarına doğrudan yanıt veriyor.

Binance Kripto Varlıklarını İspanyol Bankasına Emanet Edebilecek

BBVA güvenlik altyapısı, yatırımcıların fonlarını bankada ABD Hazine bonolarında tutarken Binance'in bunları ticaret marjı olarak kabul etmesini sağlıyor. Bu sistem "olası ikinci FTX krizini engellemeye" yardımcı oluyor ve ticaret ile saklama arasında geleneksel finansta standart uygulama olan bir bariyer oluşturuyor.

ABD'de Trump yönetiminin sektöre güçlü desteği ve AB'de MiCA düzenlemelerinin yürürlüğe girmesiyle geleneksel kredi verenler kripto sektörüyle bağlarını güçlendirme konusunda artan hazırlığı gösteriyor.

Binance Ocak 2024'te karşı taraf riskini azaltmak için daha büyük müşterilerinin varlıklarını Sygnum ve FlowBank gibi bağımsız saklayıcılarda tutmasına izin vermeye başladı. BBVA son aylarda kripto faaliyetlerini genişletiyor ve varlık müşterilerine portföylerinin yüzde 3 ila yüzde 7'sini kripto para birimlerine yatırım yapmalarını tavsiye ediyor.

Binance tek başına bu tür borsa dışı çözümlere yönelen tek platform değil. Deribit, OKX ve Bitget de son yıllarda benzer girişimlerini duyurdu. Bu eğilim, kripto platformlarının müşteri güvenini artırmak ve düzenleyici gerekliliklere uyum sağlamak için yenilikçi yaklaşımlar aradığını gösteriyor.

