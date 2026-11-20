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Kripto yatırım ürünleri sunan 21Shares, Bitcoin (BTC) için 2027 ortasına kadar yaklaşık 130 bin dolarlık yeni bir rekor bekliyor. Bu seviye, kripto paranın Ekim 2025'te 126 bin dolarla kırdığı önceki rekorun üzerinde bulunuyor.

Tahmin, şirketin baş yatırım stratejisti Adrian Fritz'in 9 Kasım tarihli raporunda yer alıyor. Rapor haziran sonundaki düşüşü döngünün dibi olarak alıyor. Fritz'e göre geçmiş toparlanmalar, Bitcoin'in 2026 bitmeden 100 bin dolara dönebileceğine işaret ediyor.

130 BİN DOLARIN HESABI

21Shares'in hesabı, Bitcoin'in dört yıllık döngülerine dayanıyor. Bu döngülerde yarılanmanın ardından önce zirve, sonra uzun bir düzeltme ve toparlanma geliyor. Bitcoin'in son zirvesi de Nisan 2024'teki yarılanmadan yaklaşık 18 ay sonra geldi.

Şirketin hesabına göre kripto para ardından haziran sonunda yaklaşık 59 bin dolara kadar geriledi. Geçmişte döngü dipleri yarılanmadan 25 ila 31 ay sonra gelmişti. Haziran dibi de yarılanmanın 26. ayına denk geldi.

Geçmiş toparlanmalarda Bitcoin, döngü dibinin 12 ay içinde en az 2,2 katına çıktı. Haziran dibine göre bu oran 2027 ortası için yaklaşık 130 bin dolar anlamına geliyor.

Fritz, bu seviyenin döngünün son zirvesi olmayabileceğini de söylüyor. Bitcoin'de bir sonraki yarılanma 2028'de gerçekleşecek.

KURUMLAR 180 BİN BİTCOİN ALDI

Rapora göre Bitcoin, Ekim 2025'teki zirveden haziran dibine kadar yaklaşık yüzde 54 değer kaybetti. Önceki ayı piyasalarında bu kayıp yüzde 77 ile yüzde 86 arasındaydı. ABD'deki spot ETF'lerin Bitcoin varlığı ise en düşük noktada yalnız yüzde 11 azaldı.

ETF'lerin, şirketlerin ve devletlerin düşüş boyunca aldığı yaklaşık 180 bin Bitcoin, madencilerin ürettiği 122 bin Bitcoin'i geride bıraktı. Bu gruplar, ABD'de spot Bitcoin ETF'lerinin işlem görmeye başladığı Ocak 2024'ten bu yana yaklaşık 1,75 milyon Bitcoin topladı. Bu miktar üretilenin neredeyse üç katı ediyor.

Rapor, ABD'deki CLARITY Yasası ve endeks sağlayıcılarının Bitcoin rezervi tutan şirketlere yaklaşımındaki belirsizliği risk olarak gösteriyor. MSCI, Strategy'yi 30 Kasım'dan sonra endekslerinden çıkaracağını doğruladı. Kuantum bilgisayarlar da uzun vadeli riskler arasında sayılıyor.

Spot Bitcoin ETF'lerinden kasımda yaklaşık 3,47 milyar dolar çıktı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim tutanakları da yeni faiz artırımlarının masada olduğunu gösterdi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3 değer kaybeden Bitcoin 61 bin 600 dolardan işlem görüyor.