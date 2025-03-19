Kripto devinin hisseleri yerle bir oldu: Milyonlarca dolar buhar oldu

Kripto saklama firması Bakkt, iki önemli müşterisini kaybetmesinin ardından borsada büyük değer kaybı yaşadı. Bank of America ve Webull ile olan ticari anlaşmalarının yenilenmeyeceğini duyuran şirketin hisseleri, 18 Mart'ta yüzde 27'nin üzerinde düşüş gösterdi. Bu iki müşteri, şirketin sadakat ve kripto hizmetleri gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturuyordu.

Bakkt Gelirlerinin Büyük Bölümünü Oluşturan Müşterilerini Kaybetti

Kripto saklama şirketi Bakkt, Bank of America ve Webull ile olan ticari anlaşmalarının yenilenmeyeceğini duyurmasının ardından 18 Mart'ta borsada ağır bir darbe aldı. Şirketin hisseleri, günü yüzde 27,28 değer kaybıyla 9,33 dolardan kapattı.

Bakkt tarafından 17 Mart'ta yapılan düzenleyici başvuruda, finansal devlerden Bank of America'nın 22 Nisan'da sona erecek ticari anlaşmasını yenilememe kararı aldığı belirtildi. Aynı başvuruda, popüler aracılık platformu Webull'un da 14 Haziran'da bitecek anlaşmasını uzatmayacağı açıklandı.

Resmi belgelere göre Bank of America 30 Eylül 2024'te sona eren dokuz aylık dönemde Bakkt'ın sadakat hizmetleri gelirinin yüzde 17'sini oluşturuyordu. Daha çarpıcı olan ise Webull'un şirketin kripto hizmetleri gelirinin yüzde 74'ünü temsil etmesiydi. Bu durum, Bakkt için ciddi bir gelir kaybı anlamına geliyor.

Kötü haberlerin etkisiyle Bakkt (BKKT) hisseleri 18 Mart'ta keskin bir düşüş yaşadı. Piyasa verilerine göre, hisse normal işlem saatlerinden sonra da değer kaybetmeye devam ederek yüzde 2,25 daha düşüşle 9,12 dolara geriledi.

Şirketin hisse değeri, 29 Ekim 2021'de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 1.063 dolardan bu yana yüzde 96'nın üzerinde değer kaybetmiş durumda. Bu düşüş, şirketin uzun vadeli bir düşüş trendinde olduğunu gösteriyor.

Bakkt'ın yaşadığı zorluklar bununla sınırlı değil. Şirket daha önce duyurduğu kazanç konferansını iki kez ertelemek zorunda kaldı ve en son çağrı 19 Mart tarihine planlandı.

Intercontinental Exchange tarafından 2018 yılında kurulan Bakkt'ın yüzde 55 hissesi halen bu şirkete ait. Intercontinental Exchange aynı zamanda New York Borsası'nın (NYSE) da sahibi olarak biliniyor.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından hukuki sorunlar da kapıda görünüyor. Howard G. Smith Hukuk Büroları, federal menkul kıymet ihlalleri iddiasıyla Bakkt'a karşı toplu dava açma hazırlığında olduğunu duyurdu. Potansiyel davada, Bank of America ve Webull ile feshedilen anlaşmaların ve ertelenen kazanç çağrısının hisse fiyatını düşürerek yatırımcılara zarar verdiği öne sürülüyor.

Geçtiğimiz Kasım ayında Bakkt hisseleri çok farklı bir tablo çiziyordu. O dönemde hisse fiyatı yüzde 162'nin üzerinde artışla 29,71 dolara yükselmişti. Bu yükselişin ardından, Donald Trump'ın medya şirketinin firmayı satın almak için ileri görüşmelerde bulunduğunu iddia eden bir rapor sonrası hisseler yüzde 16,4 daha artarak 34,59 dolara kadar tırmanmıştı.