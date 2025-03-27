Klimanın tamirini yaparken iş merkezinin terasından düşüp öldü

5. kattan düşerek feci şekilde can verdi
Kayseri'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar davasında karar

Kayseri'yi ayağa kaldıran çocuğa cinsel istismar davasında karar
Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var

Sokak ortasından kaçırılan genç kızdan haber var
Motokurye ile baldızını öldürüp gömmüş! Vahşetin ardından bir de keyif yapmış

Motokurye ile baldızını öldürüp gömmüş! Vahşetin ardından keyif yapmış

Kripto devi ödemelerde sınırları kaldırmak için düğmeye bastı

Kripto devi ödemelerde sınırları kaldırmak için düğmeye bastı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Blockchain teknoloji şirketi Ripple, Afrika merkezli fintech Chipper Cash ile stratejik ortaklık kurdu. Anlaşma kapsamında Chipper Cash, uluslararası ödemelerinde Ripple Payments'ı kullanacak. Bu iş birliği, Afrika'da daha hızlı ve daha uygun maliyetli sınır ötesi ödemeler sağlamayı amaçlıyor ve Ripple'ın bölgedeki genişleme stratejisini destekliyor.

Blockchain ödeme teknolojileri alanında öncü şirketlerden Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Chipper Cash ile önemli bir iş birliğine imza attı. Kısa bir süre önce duyurulan anlaşma, Afrika kıtasında sınır ötesi para transferlerinin daha hızlı ve daha ekonomik hale getirilmesini hedefliyor. Bu stratejik ortaklık kapsamında Chipper Cash, uluslararası işlemlerinde Ripple Payments altyapısını kullanmaya başlayacak.

Blockchain Teknolojisi Afrika Finans Sistemlerini Dönüştürüyor

Ripple, Afrika merkezli finans teknolojisi şirketi Chipper Cash ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı. Dün duyurulan iş birliği kapsamında Chipper Cash, sınır ötesi işlemlerinde Ripple Payments teknolojisini kullanacak.

İki şirket arasındaki bu iş birliği, Afrika kıtasında uluslararası para transferlerinin daha hızlı, daha ekonomik ve daha verimli hale getirilmesini hedefliyor. Ripple'ın Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü Reece Merrick, anlaşmayı şirketin bölgedeki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Merrick, "Afrikalı tüketiciler ve işletmeler Blockchain teknolojisinin potansiyelini giderek daha fazla fark ediyor." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, teknolojilerini Chipper Cash platformuna entegre ederek sınır ötesi ödemelerin hızını artırırken maliyetleri düşürdüklerini ve bu şekilde ilgili pazarlarda ekonomik büyümeyi teşvik ettiklerini belirtti.

Bu ortaklık, Blockchain teknolojisinin Afrika genelinde, özellikle havale ve ödeme sektörlerinde artan bir ivmeyle benimsendiği bir dönemde gerçekleşti. Chainalysis tarafından yakın zamanda yayımlanan bir rapora göre, stablecoinler artık Sahra Altı Afrika'daki toplam işlem hacminin neredeyse yarısını oluşturuyor. Benzer şekilde, 2024 yılının sonlarında yayımlanan başka bir rapor, Afrika'daki çeşitli gelişmekte olan ekonomilerin dijital varlık merkezi olma potansiyeline sahip olduğuna işaret etti.

Ripple yöneticisi, havale pazarının büyümesiyle birlikte pek çok şirketin operasyonel verimlilik artışı sağlayan Blockchain teknolojisini benimsemeye başladığının altını çizdi. Chipper Cash'in kurucu ortağı ve CEO'su Ham Serunjogi ise kripto destekli ödemelerin Afrika'da geniş kapsamlı etkileri olacağını vurguladı.

Serunjogi, "Kripto destekli ödemeler, finansal kapsayıcılığı artırma, küresel pazarlara erişimi hızlandırma ve Afrika'daki işletmeleri ve bireyleri güçlendirme potansiyeline sahiptir." dedi. Ripple teknolojisini entegre ederek müşterilerinin daha hızlı ve daha düşük maliyetle ödeme alabilmelerini sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Bu yeni ortaklık, Ripple'ın 2023 yılında imzaladığı ve 27 Afrika ülkesi ile Avustralya, Birleşik Krallık ve Körfez İş Birliği Konseyi ülkeleri arasındaki ödemeleri işlemek için altyapısını kullanan Onafriq anlaşmasını da genişletiyor.

Ripple ayrıca Mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde kripto para destekli ödemeler sunabilmek için Dubai'den lisans aldı. Şirketin Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na karşı kazandığı davanın ardından faaliyetlerini daha da hızlandırması bekleniyor.

Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, mahkeme kararının şirket için büyük bir netlik sağladığını belirterek, "Artık nasıl ilerlemek istediğimize kendimiz karar verebilecek konumdayız." ifadelerini kullandı.

Haber için görüş alınmak üzere Ripple ve Chipper Cash'e ulaşıldı, ancak henüz bir yanıt alınamadı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title