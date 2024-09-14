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Kripto devi DeFi tabanlı kredi kartını tanıttı

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Ripio, Visa ile ortaklık kurarak DeFi tabanlı yeni bir kredi kartı çıkardı. Kripto odaklı kart, kullanıcıların kripto varlıklarının yüzde 30'una kadarını harcamalarına olanak tanıyor. Latin Amerika odaklı bu yenilik, kripto dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

Latin Amerika'nın önde gelen kripto para borsası Ripio, Visa ile güçlerini birleştirerek Blockchain tabanlı kredi kartını piyasaya sürdü. Bu kart, kullanıcıların kripto varlıklarıyla doğrudan alışveriş yapmalarını mümkün kılarken, aynı zamanda DeFi ekosistemine de entegrasyon sağlıyor. Sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilmeye başlanan bu kart, kripto kullanımında yeni bir dönem başlatıyor.

Kripto Para İle Alışveriş Yaygınlaşmaya Devam Ediyor

Latin Amerika'nın lider kripto para borsalarından birisi olan Ripio, finans dünyasını değiştirecek yeni bir adım attı. Şirket, küresel ödeme devi Visa ile güçlerini birleştirerek, DeFi (Merkeziyetsiz Finans) teknolojisini temel alan yenilikçi bir kredi kartını kullanıma sundu.

Kısa bir süre önce São Paulo'da düzenlenen Modular Summit'te konuşan Ripio CEO'su Sebastian Serrano, bu çığır açan kartın detaylarını paylaştı. Yeni kart, kullanıcılara DeFi likidite havuzlarındaki varlıklarının bir kısmını harcama imkânı tanıyor.

Kartın en dikkat çekici özelliği, Compound protokolü üzerine inşa edilmiş bir havuzda tutulan kripto varlıkların yüzde 30'una kadar kullanım sağlaması. Bu havuz, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC, USDT ve Ripio'nun kendi stablecoini olan Cryptodollar (UXD) gibi popüler kripto paraları içeriyor.

Serrano, projenin şu an pilot aşamada olduğunu ve sınırlı bir kullanıcı grubuna sunulacağını belirtti. Serrano yaptığı açıklamada, "Başarılı sonuçlar alırsak, kartı daha geniş kitlelere açmayı planlıyoruz. Ancak öncelikle birçok teknik detayı test etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı. Şirket ayrıca yeni ürünle ilgilenen müşteriler için bir bekleme listesi oluşturulduğunu açıkladı.

Bu hamle, Ripio'nun geçen yıl piyasaya sürdüğü kripto para ödemelerine olanak tanıyan ve Bitcoin ile nakit ödüller sunan ön ödemeli Visa kartının devamı niteliğinde.

Ripio, Latin Amerika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada hizmet veriyor. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Kolombiya, Meksika, Şili'nin yanı sıra ABD ve İspanya'da da faaliyet gösteren şirket, 10 milyonu aşkın bireysel kullanıcı ve 2 bin kurumsal müşteriye ulaşmış durumda.

Bu yeni kart, geleneksel finans ile kripto dünyası arasındaki sınırları bulanıklaştırarak, DeFi'nin günlük hayatta daha fazla yer bulmasına öncülük edecek gibi görünüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Latin Amerika Kripto Para Ethereum Bitcoin Visa Defi

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