Kripto Balinaları Mayıs 2025'in Dördüncü Haftasında Bu Altcoin'leri Topladı

Dogecoin (DOGE)

Haftanın en çok dikkat çeken altcoin'lerinden biri Dogecoin oldu. Santiment verilerine göre, 100 milyon ile 1 milyar DOGE tutan cüzdanların sayısı belirgin şekilde arttı. Bu grup yatırımcı, bir haftada toplam 740 milyon DOGE topladı. Mevcut fiyatlarla bu miktarın değeri 180 milyon doları aşıyor.

Dogecoin, son günlerde genel piyasa toparlanmasından en çok faydalanan token'lardan biri hâline geldi. An itibarıyla 0,24 dolardan işlem gören meme coin, son 10 günün en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Bu da yatırımcıların yeniden DOGE'ye yöneldiğini gösteriyor.

Maker (MKR)

Merkeziyetsiz finans (DeFi) protokolü MakerDAO'nun yönetim token'ı olan MKR da balinaların radarına girdi. IntoTheBlock verilerine göre, büyük yatırımcıların net akışı son 7 günde yüzde 469 oranında arttı.

Bu veri, balinaların satın aldığı ve sattığı MKR miktarları arasındaki farkı gösteriyor. Böylesine yüksek bir artış, güçlü bir birikim sürecine işaret ediyor ve yatırımcıların varlığa olan güveninin arttığını gösteriyor.

Bireysel yatırımcılar da bu hareketliliği takip ederse, MKR için yeni bir yükseliş trendi başlayabilir.

Official Trump (TRUMP)

Balinaların ilgisini çeken bir diğer altcoin ise Official Trump (TRUMP) oldu. Eski Başkan Donald Trump'ın, kendi adını taşıyan meme coin'in en büyük 220 yatırımcısını bir akşam yemeğinde ağırlayacağı etkinlik öncesinde, piyasada büyük alımlar gerçekleşti.

Nansen verilerine göre, son bir haftada TRUMP token'a yönelen "Smart Money" (yani hedge fonlar ve kurumsal yatırımcılar gibi deneyimli oyuncular) toplamda 1,4 milyon dolar değerinde giriş yaptı.

Bu tür kurumsal alımlar, genellikle varlığın kısa vadeli potansiyeline duyulan güveni yansıtır. Eğer bu ilgi sürerse, TRUMP için de yukarı yönlü hareketin devamı gelebilir.