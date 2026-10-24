Kripto ağında milyon dolarlık saldırı

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Ağın geliştiricileri, güvenlik ekipleri, işlemleri doğrulayan ağ katılımcıları ve kripto borsalarıyla birlikte inceleme başlattı. Durdurma kararı yalnızca Initia'nın ana zincirini değil, ona bağlı çalışan ve rollup olarak adlandırılan ağları da kapsadı. İşlemler 23 Ekim'de Türkiye saatiyle 18.41'de durduruldu.

Initia, uygulamaların birbirine bağlı ayrı ağlar üzerinde çalışmasını sağlayan bir Blockchain altyapısı sunuyor. Bu nedenle güvenlik önlemi, bir uygulamanın faaliyetini durdurmanın ötesine geçerek ana ağla birlikte bağlı altyapıyı da etkiledi.

KURUCU İLK BULGULARI AÇIKLADI

Initia'nın kurucu ortağı Ezaan Mangalji, ilk incelemelerin ağın yazılımında daha önce bilinmeyen bir açığa işaret ettiğini söyledi. Zon adıyla tanınan Mangalji'ye göre sorun, Cosmos SDK üzerinde çalışan MoveVM uygulamasında ortaya çıktı ve saldırganın yetkisiz token üretmesine olanak sağladı.

Mangalji, ağ durdurulmadan önce AUSD, Ethereum ve USDC cinsinden yaklaşık 2,7 milyon dolarlık varlığın zincirler arası köprüler üzerinden çıkarıldığını belirtti. Aynı açıklamada, söz konusu token üretme açığının ağın kendi varlığı INIT için geçerli olmadığını vurguladı.

Güvenlik araştırmacısı Spreek'in ilk hesabı yaklaşık 2,6 milyon dolara işaret ediyordu. Kurucunun paylaştığı tutar da ilk bulgulara dayanıyor. Kullanıcıların toplam kaybı ve olaydan etkilenen varlıkların tam kapsamı henüz kesinleşmiş değil.

AUSD İÇİN AYRI AÇIKLAMA GELDİ

AUSD'nin ihraççısı Agora, olayın kendi stablecoin sözleşmesinden kaynaklandığı yönündeki yorumlara açıklık getirdi. Şirket, AUSD akıllı sözleşmesinin Initia üzerinde bulunmadığını ve bu ağda AUSD üretilmediğini bildirdi.

Agora'ya göre etkilenen yapı, Ethereum üzerindeki AUSD'yi kullanan ve şirket tarafından işletilmeyen üçüncü taraf bir üründü. Bu açıklama, yetkisiz token üretimine ilişkin ilk bulguların doğrudan Agora'nın kendi sözleşmesinde açık bulunduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğini gösteriyor.

Initia ekibi, doğrulanmış gelişmeleri resmî kanallarından paylaşacağını duyurdu. Kullanıcılardan inceleme sürerken dolaşıma giren resmî olmayan bağlantılara, mesajlara ve iddialara karşı dikkatli olmalarını istedi.