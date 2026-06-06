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Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor

Kraken xStocks aracılığıyla SpaceX hisse ihraç sürecine dahil oluyor
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Kripto para borsası Kraken, tokenize hisse senedi platformu xStocks aracılığıyla SpaceX'in beklenen halka arzına erişim imkânı sundu. Bu düzenleme, 110'dan fazla pazardaki uygun kullanıcıların SpaceX hissesini temsil eden SPCXx tokenlarını satın almasına olanak tanıyor.

Kraken'e göre SpaceX, xStocks platformunda erişime açılan ilk halka arz olacak. Platforma katılmak isteyen kullanıcıların Kraken mobil uygulamasında doğrulanmış hesap açarak IPO erişim başvurusu yapması gerekiyor. Hizmet, Kraken Pro ve masaüstü platform üzerinden kullanılamıyor.

Hisse senedi tahsisi alan yatırımcılara altta yatan hisseyle 1'e 1 teminatlandırılmış SPCXx tokenları verilecek. Bu tokenlar Kraken ve xStocks ağındaki diğer platformlarda 7/24 işlem görebilecek. Erişim Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve 110'dan fazla uluslararası pazarda sunuluyor. ABD, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık ise düzenleyici kısıtlamalar nedeniyle kapsam dışında kalıyor.

SPACEX 1,8 TRİLYON DOLAR DEĞERLEMEYİ HEDEFLİYOR

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX'in 12 Haziran'da piyasaya girmesi bekleniyor. Finans basınına yansıyan bilgilere göre SpaceX'e olan talep ihraç edilecek hisse sayısını aştı ve şirket 1,8 trilyon dolarlık değerleme üzerinden yaklaşık 75 milyar dolar toplamayı hedefliyor. Bu değerleme gerçekleşirse halka arz, 2019'da Suudi Arabistan'ın devlet enerji şirketi Saudi Aramco'nun gerçekleştirdiği 29,4 milyar dolarlık ihracı geçerek tarihin en büyük halka arzı olacak.

Şirketin büyüme hikayesinin merkezinde, gelir ve kârlılık açısından kritik bir kaynak haline gelen uydu internet hizmeti Starlink yer alıyor. Öte yandan yüksek maliyetli fırlatma ve uzay keşif operasyonları, şirketin halka açıldıktan sonra nasıl değerleneceğine dair piyasa sorularını canlı tutuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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