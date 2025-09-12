Kraken türev piyasası çağını başlatıyor

Kraken, stratejik bir hareket yaparak sürekli vadeli işlem (perpetual futures) ticaretini günlük yatırımcılara mobil uygulama üzerinden sunmaya başladı. Bu gelişme, 2016'da BitMEX tarafından başlatılan türev piyasası işlem pazarının yaygınlaşması yönünde atılan en büyük adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Kraken Kullanıcılarına Profesyonel Ticaret Araçları Sunuyor

Kraken Perps olarak adlandırılan yeni ürün, yatırımcıların gelecekteki fiyat hareketleri üzerine spekülasyon yapmalarına olanak tanıyor. Geleneksel vadeli işlemlerden farklı olarak perpetuals'ların son kullanma tarihi bulunmuyor ve yatırımcılar pozisyonlarını süresiz tutabiliyor.

Platform, özellikle yeni kullanıcılar için güvenlik öncelikli bir yaklaşım benimsiyor. Zarar durdur (stop-loss) özelliği sayesinde yatırımcılar, piyasa tahmin ettikleri yönün tersine hareket ettiğinde potansiyel kayıplarını sınırlayabiliyor.

Sürekli vadeli işlem (perpetuals) pazarı son yıllarda muazzam bir büyüme gösterdi. Verilere göre Ağustos 2025, kripto sürekli vadeli işlem (perpetuals) işlem hacmi için rekor bir ay oldu ve yaklaşık 515 milyar dolar hacim kaydedildi. Bu pazarda Hyperliquid ticaret platformu ticaret faaliyetinin büyük çoğunluğunu oluşturuyor.

Kraken'in bu hamlesi, şirketin 2026'nın ilk çeyreğinde planladığı halka arz sürecine hazırlık kapsamında görülüyor. Şirket aynı zamanda AB genelinde tokenize xStock ürününü kullanıma sundu ve geçen hafta bağımsız ticaret platformu Breakout'u satın aldığını açıkladı.