Kraken kripto para yıldızlarının platformunu satın aldı

Kripto sektöründe yaşanan satın alma çılgınlığı yeni bir rekor anlaşmayla devam ediyor. Kripto para borsası Kraken'in sonuçlandırdığı bu satın alım, platformun ileri seviye yatırımcılar için ürün gamını genişletmeyi hedefliyor. Anlaşma, Donald Trump yönetimindeki olumlu düzenleyici ortamın ve piyasa konsolidasyonunun etkisiyle gerçekleşti.

İki Yıllık Girişim Kraken Tarafından Satın Alındı

Breakout platformu, kullanıcılara kapsamlı bir değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra hesap başına 100 bin dolar, birden fazla hesapta ise 200 bin dolara kadar teorik yatırım erişimi sağlıyor. Katılımcılar kişisel ticaret sermayesi gerektirmeden, önceden tanımlanmış düşüş limitlerini gözetirken bir test aşamasını geçmek zorunda.

Başarılı yatırımcılar fonlanmış hesap aldıktan sonra elde ettikleri gelirin yüzde 90'ına kadarını tutabiliyor, ödemeler talep üzerine gerçekleştiriliyor. Platform, 50'den fazla kripto paritesinde strateji geliştirme imkânı sunuyor ve Bitcoin (BTC) ile Ethereum (ETH) kontratlarında 5 kata kadar kaldıraç sunuyor.

Kraken ortak CEO'su) Arjun Sethi, satın alım hakkında yaptığı açıklamada "Breakout bize sermayenin kendisine erişim yerine yetenek kanıtına dayalı sermaye tahsis etme yolu sunuyor." dedi. Sethi, sistemin değerlendirme öncelikli modelinin risk disiplini, strateji tutarlılığı ve baskı altında gerçek piyasa karar vermeyi doğrulamak için tasarlandığını vurguladı.

Breakout kurucusu ve CEO'su Alex Miningham, "Breakout piyasa katılımcılarına performans temelli bir başlangıç noktası veriyor. Kraken büyümek için ölçek ve araçları sunuyor." açıklamasında bulundu.

CryptoCred, X platformunda yaptığı paylaşımda "İki yıl önce Telegram sohbet grubunda Breakout'u inşa etmeye başlamaktan Kraken tarafından satın alınmasına kadar olan yolculuğu düşününce, sadece işleri yapabilirsin." ifadesini kullandı. Sosyal medya fenomeni, lansmanda X kullanıcılarının olumsuz tepkisi nedeniyle başarısız olacaklarını düşündüğünü ancak sessizce çalışmayı tercih ettiğini belirtti.

Bu devralma, kripto sektöründeki birleşme ve satın alma dalgasının yeni bir örneği. Kraken daha önce mart ayında ABD perakende vadeli işlemler ticaret platformu NinjaTrader'ı 1,5 milyar dolara satın almayı kabul etmişti. Sektördeki diğer önemli anlaşmalar arasında Coinbase'in Deribit'i 2,9 milyar dolara, Robinhood'un Bitstamp'ı 200 milyon dolara ve Ripple'ın Hidden Road'u 1,25 milyar dolara satın alması yer alıyor.