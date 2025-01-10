Köpek balığı cüzdanları Bitcoin alımlarını durdurdu

Kripto para piyasalarında yaşanan konsolidasyon süreci, Bitcoin fiyatını dar bir bantta tutmaya devam ediyor. Yeni ABD yönetimi öncesi artan belirsizlik ortamı ve merkez bankalarının para arzını kısıtlayıcı politikaları, yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendiriyor.

2,1 Milyon Bitcoin Satış Baskısı Yaratıyor

Bitcoin'in fiyat performansı, teknik ve temel faktörlerin etkisiyle yatay bir görünüm sergiliyor. IntoTheBlock verilerine göre 92.000-94.800 dolar aralığında 1,1 milyon adresin elinde tuttuğu 887.960 BTC güçlü bir destek oluşturuyor.

Diğer yandan, 94.980-99.680 dolar bandında 2,36 milyon adresin kontrolündeki 2,13 milyon BTC ise önemli bir satış baskısı yaratıyor. Bu iki seviye arasındaki mücadele, fiyatın yön bulmasını zorlaştırıyor.

Santiment analisti Brianq, Bitcoin'in Ekim- Aralık dönemindeki yüzde 91'lik yükselişinin arkasındaki itici gücün köpek balığı cüzdanların "muazzam birikimi" olduğunu vurguluyor. Küresel para arzındaki daralma eğilimi (Global M2), kripto para piyasalarına akan likiditeyi sınırlıyor.

Teknik görünümde 50 günlük basit hareketli ortalama (97.573 dolar) önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bitcoin'in bu seviyeyi aşması durumunda 100.000 dolar psikolojik direncine doğru hareket beklenebilir.