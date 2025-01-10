Köpek balığı cüzdanları Bitcoin alımlarını durdurdu
Bitcoin (BTC) fiyatı, 17 Aralık günü ulaştığı 108.364 dolarlık rekor seviyesinden sonra üç haftadır 91.200-102.750 dolar bandında hareket ediyor. Santiment verilerine göre 100 ila 1.000 BTC arası varlığa sahip "köpek balığı" cüzdanların alımlarının durması ve küresel likidite koşullarındaki daralma, fiyattaki yatay hareketin temel nedenleri olarak öne çıkıyor.
Kripto para piyasalarında yaşanan konsolidasyon süreci, Bitcoin fiyatını dar bir bantta tutmaya devam ediyor. Yeni ABD yönetimi öncesi artan belirsizlik ortamı ve merkez bankalarının para arzını kısıtlayıcı politikaları, yatırımcıların temkinli duruşunu güçlendiriyor.
2,1 Milyon Bitcoin Satış Baskısı Yaratıyor
Bitcoin'in fiyat performansı, teknik ve temel faktörlerin etkisiyle yatay bir görünüm sergiliyor. IntoTheBlock verilerine göre 92.000-94.800 dolar aralığında 1,1 milyon adresin elinde tuttuğu 887.960 BTC güçlü bir destek oluşturuyor.
Diğer yandan, 94.980-99.680 dolar bandında 2,36 milyon adresin kontrolündeki 2,13 milyon BTC ise önemli bir satış baskısı yaratıyor. Bu iki seviye arasındaki mücadele, fiyatın yön bulmasını zorlaştırıyor.
Santiment analisti Brianq, Bitcoin'in Ekim- Aralık dönemindeki yüzde 91'lik yükselişinin arkasındaki itici gücün köpek balığı cüzdanların "muazzam birikimi" olduğunu vurguluyor. Küresel para arzındaki daralma eğilimi (Global M2), kripto para piyasalarına akan likiditeyi sınırlıyor.
Teknik görünümde 50 günlük basit hareketli ortalama (97.573 dolar) önemli bir direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bitcoin'in bu seviyeyi aşması durumunda 100.000 dolar psikolojik direncine doğru hareket beklenebilir.