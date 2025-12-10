Haberler

KindlyMD Kraken ile 210 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı

Utah merkezli KindlyMD, Kraken ile 210 milyon USDT değerinde kredi anlaşması yaptı. Şirket bu kaynağı önceki borçlarını kapatmak ve Bitcoin hazine stratejisini sürdürmek için kullanacak.

KindlyMD, Kraken kripto para borsasının işletmecisi Payward Interactive ile önemli bir finansman anlaşmasına vardı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, iştiraki Nakamoto Holdings aracılığıyla 210 milyon USDT tutarında kredi sağladığını duyurdu.

Bitcoin İle Teminatlandırılan Dev Krediye Yeşil Işık

Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 9 Aralık'ta kapanışı yapılan anlaşma, bir yıl vadeli ve sabit faizli olarak yapılandırıldı. Yıllık yüzde 8,00 ücret taşıyan kredi, 4 Aralık 2026 tarihinde vadesini dolduracak. Kredi olanağı, asgari değeri 323,4 milyon dolar olan Bitcoin teminatıyla güvence altına alındı. Söz konusu teminatlar, taraflar arasındaki ortak hesap kontrol anlaşması kapsamında Kraken ile bağlantılı Payward Financial tarafından saklanıyor.

KindlyMD, elde ettiği geliri Antalpha Digital ile 6 Ekim 2025 tarihli kredi anlaşmasından doğan yükümlülüklerini tamamen kapatmak için kullanacak. Şirket, ekim ayında Antalpha ile stratejik ortaklık kurmuş ve 250 milyon dolarlık tahvil ihraç etmişti. Bu hamleyle birlikte Antalpha ile ilişkisini sonlandıran firma, borçlanma yapısını Kraken'e taşıdı.

Aslen bir sağlık firması olan KindlyMD, ağustos ayında Nakamoto Holdings ile birleşerek odağını Bitcoin hazine operasyonlarına çevirdi. Eylül sonu itibarıyla ortalama 118.204 dolar maliyetle toplam 5 bin 765 BTC satın alan şirket, yatırımlar için kullandığı miktarın ardından 12 Kasım 2025 itibarıyla elinde 5 bin 389 BTC tutuyor.

Bu gelişme piyasalarda olumlu karşıladı. Google Finance verilerine göre KindlyMD (NAKA) hisseleri, Nasdaq borsasında günü yüzde 3,5 artışla 0,47 dolar seviyesinden tamamladı.

Burak KÖSE
