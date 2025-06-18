Kanada XRP ETF çağını başlatıyor

Kanada XRP ETF çağını başlatıyor
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Kanadalı varlık yöneticisi 3iQ, Toronto Borsası'nda XRP ETF'yi işleme açtı. XRPQ koduyla işlem gören fon, ilk altı ay boyunca yönetim ücreti almayacak. Ripple'ın erken yatırımcı olarak destek verdiği ETF, piyasa değerine göre dördüncü büyük kripto paraya doğrudan erişim sunuyor.

Toronto Borsası'nda kripto para ETF'leri için tarihi bir gün başladı. 3iQ'nun başlattığı XRP ETF'si, Kuzey Amerikalı yatırımcılara düzenlenmiş bir çerçevede XRP'ye erişim imkânı sunuyor. Varlık yöneticisinin CEO'su Pascal St-Jean, bu gelişmenin dijital varlıklara uygun maliyetli erişim sağlama misyonlarında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Kanada Kripto ETF'lerde Öncülüğünü Sürdürüyor

3iQ'nun XRP ETF'si, yatırımcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Yatırım aracı, yalnızca güvenilir borsalardan ve OTC kanallarından edinilen uzun vadeli XRP pozisyonlarına yatırım yapıyor. Tüm varlıklar soğuk depolamada saklanarak güvenlik en üst düzeyde tutuluyor.

Şirket, daha önce Solana Staking ETF'yi başlatmış ve 120 milyon dolarlık yönetim altındaki varlıkla en büyük Solana ETF'si haline gelmişti. Ayrıca Kuzey Amerika'da Bitcoin ve Ethereum fonlarını ilk başlatan firma olarak da biliniyor.

XRP ETF piyasasında rekabet artıyor. Purpose Investments da bu hafta spot XRP ETF'sini işleme açtı. Franklin Templeton ise SEC'e sunduğu XRP ve Solana ETF başvurularıyla dikkat çekiyor.

XRPQ, Kanadalı yatırımcıların yanı sıra nitelikli uluslararası yatırımcılara da açık durumda. St-Jean, XRP'nin geçtiğimiz on yıl boyunca gösterdiği büyüme potansiyelinin bu ETF aracılığıyla şeffaf, düşük maliyetli ve vergi açısından verimli bir şekilde erişilebilir olduğunu vurguladı.

Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara olan ilgisi artarken, özellikle düzenleyici netliğe ve güvenli saklama yapılarına sahip ürünlere talep yükseliyor. Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin onaylanmasının ardından, firmalar şimdi XRP ve Solana dahil diğer büyük tokenlar için ilk spot ETF'leri başlatma yarışında.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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