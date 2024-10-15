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Kamala Harris kripto dünyasını heyecanlandırıyor

Kamala Harris kripto dünyasını heyecanlandırıyor
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ABD başkan adayı Kamala Harris, kripto regülasyonlarında yumuşak bir tutum sergileyerek Joe Biden'dan ayrışıyor. Galaxy Research raporuna göre Harris, Bitcoin (BTC) madenciliği ve kripto para saklama konularında Donald Trump kadar olmasa da olumlu bir tutum benimsiyor.

2024 ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken kripto para dünyası adayların politikalarını yakından takip ediyor. Galaxy Research analize göre Demokrat aday Kamala Harris, mevcut Başkan Joe Biden'dan daha kripto dostu bir tutum sergiliyor. Harris'in pozisyonu, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın "Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapma" vaadine yaklaşıyor ancak bazı noktalarda farklılıklar gösteriyor.

ABD Başkan Adayı Harris Bitcoin Madenciliğine Olumlu Bakıyor

Galaxy Research tarafından yayımlanan rapor, ABD başkanlık yarışında kripto politikalarının önemli bir rol oynayabileceğini işaret ediyor. Mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Joe Biden yönetiminden farklı olarak, kripto sektörüne yönelik daha yapıcı bir yaklaşım benimsediği görülüyor.

Harris, özellikle Bitcoin madenciliği konusunda olumlu bir tavır takınıyor. Bu durum, piyasa temsilcileri tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Öte yandan Trump, kripto para saklama hakkını savunarak kripto topluluğunun desteğini kazanmaya çalışıyor.

Kripto düzenlemeleri konusunda Harris'in daha yumuşak bir tutum benimsemesi, sektörde yeni yatırımları teşvik edebilir. Ancak vergi politikaları açısından Harris'in yaklaşımı, kripto yatırımcılarını endişelendiriyor.

Seçim sonuçlarının küresel kripto politikalarını etkileme potansiyeli bulunuyor. Blockchain teknolojisinin ABD'nin rekabet gücünü artırabileceği öngörülüyor. Bu nedenle, kripto topluluğu seçim sürecini ve sonuçlarını yakından izliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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