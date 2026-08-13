Kalshi'den Solana hamlesi

DoubleZero Vakfı'na göre bu entegrasyon, Solana üzerinde faaliyet gösteren alım satım firmalarına fiyatlama, riskten korunma ve sinyal üretiminde kullanılabilecek makine tarafından okunabilir Kalshi verileri sunacak. Vakıf, DoubleZeroEdge adını verdiği sistemi bir veri taşıma altyapısı olarak tanımlıyor. Sistem, canlı borsa ve zincir üstü verileri özel fiber hatlar üzerinden bağlı yatırımcılara eş zamanlı ulaştırıyor.

KURUMSAL VERİ ALTYAPISI SOLANA'YA TAŞINIYOR

Geleneksel finans kuruluşları veriye yüksek hızla erişmek için özel ağlar kullanıyor. Kripto piyasasındaki veri aktarımı ise büyük ölçüde genel internet altyapısı üzerinden gerçekleşiyor. DoubleZero, özel fiber altyapısıyla iki piyasa arasındaki gecikme farkını azaltmayı hedefliyor. Vakıf, çarşamba günü yaptığı yazılı açıklamada, bu dağıtım modelinin New York Borsası, Nasdaq ve CME gibi geleneksel borsaların kullandığı altyapıya benzediğini belirtti.

TAHMİN PİYASALARINDA MİLİSANİYELER ÖNEM TAŞIYOR

Kalshi gibi tahmin piyasaları, faiz kararlarından enflasyon verilerine, jeopolitik gelişmelerden varlık fiyatı hareketlerine kadar farklı sonuçların gerçekleşme olasılığını fiyatlıyor. Bu tür veriler açıklandıkları veya gelişmeler meydana geldiği andan itibaren milisaniyeler içinde belirgin fiyat hareketleri yaratabiliyor. Kalshi verilerinin düşük gecikmeli altyapı üzerinden yatırımcılara ulaştırılmasının önemi de bu hız ihtiyacından kaynaklanıyor.

Kalshi, Polymarket ile birlikte tahmin piyasasının önde gelen platformları arasında yer alıyor. Entegrasyonun ilk aşamasında Kalshi'nin en aktif işlem gören sözleşmelerinin verileri sunulacak. Bunların arasında kripto varlıkların fiyat hareketlerine ilişkin sözleşmeler de yer alıyor. DoubleZero, açıklamasında yatırımcılara Kalshi'nin tüm piyasa verilerini tek bir düşük gecikmeli bağlantı üzerinden sunmayı hedeflediğini duyurdu.

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