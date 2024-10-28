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Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin varlıklarını artırdı

Japon yatırım devi Metaplanet Bitcoin varlıklarını artırdı
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Tokyo borsasında işlem gören Metaplanet, 10,4 milyon dolarlık yeni Bitcoin (BTC) yatırımıyla toplam varlıklarını 1.018,17 BTC'ye çıkardı. Şirket, Mayıs ayında başlattığı stratejik hazine rezerv politikası kapsamında gerçekleştirdiği Bitcoin alımlarıyla Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri konumuna yükseldi.

Kurumsal yatırım kripto para piyasasında yeni bir dönem başlatıyor. Metaplanet'in son Bitcoin alımı, şirketin sermaye piyasası faaliyetleri ve operasyonel gelirlerle desteklediği uzun vadeli birikim stratejisinin başarısını ortaya koyuyor.

Metaplanet Bitcoin Rezervleriyle Asya Pazarında Lider Konumunda

Metaplanet, Bitcoin başına ortalama 10,2 milyon yen (66.436 dolar) fiyatla 156,78 BTC'lik yeni bir alım gerçekleştirdi. Bu stratejik hamle şirketin toplam Bitcoin varlıklarının 68,8 milyon dolara ulaşmasını sağladı.

Şirket CEO'su Simon Gerovich, sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı açıklamada, bu yatırımın şirketi Asya'nın en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden biri konumuna yükselttiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta 13.774 bireysel yatırımcının katılımıyla 11. planlı hisse senedi alım haklarını tamamlayan Metaplanet, yaklaşık 10 milyar yen (66 milyon dolar) elde etti. Borsa performansı açısından da dikkat çeken şirketin hisseleri, son bir ayda yüzde 14,7 ve yılbaşından bu yana yüzde 610 artış gösterdi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Kripto Para Japonya Bitcoin Borsa Tokyo Japon

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