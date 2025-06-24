Japon Bitcoin devinin ABD planı resmen başladı

Japon Bitcoin devinin ABD planı resmen başladı
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Japonya'nın Bitcoin öncüsü Metaplanet, ABD yan kuruluşuna 5 milyar dolarlık dev sermaye aktarımı yapacağını duyurdu. Şirket 11.111 BTC ile Tesla'nın sadece 398 BTC gerisinde kurumsal Bitcoin sahipliğinde sekizinci sırada yer alıyor. Miami merkezli operasyonlarla küresel genişlemeye odaklanan şirket, agresif büyüme aşamasına geçtiğini açıkladı.

Kurumsal Bitcoin adaptasyonunda öncü konumundaki Metaplanet, uluslararası arenada daha güçlü bir varlık göstermek için harekete geçti. Nisan 2024'te Bitcoin rezerv oluşturma stratejisini benimseyen şirket, şimdi bu stratejiyi dünya çapında büyütmeyi hedefliyor. Miami'deki ABD biriminin kurulmasının ardından yapılan bu dev sermaye enjeksiyonu, şirketin küresel entegre hazine modeli vizyonunun somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Metaplanet Bitcoin Rezervleriyle Tesla'ya Meydan Okuyor

Metaplanet yönetim kurulu, kontrolü altındaki ABD yan kuruluşuna 5 milyar dolarlık sermaye katkısını salı günü onayladığını duyurdu. Şirket bu büyük hamlenin, hisse senedi alım haklarının kullanılmasıyla finanse edileceğini belirtti.

Geçen ay Miami, Florida'da kurulan ABD birimi, Metaplanet'in küresel genişleme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Şirket açıklamasında, ilk sermaye oluşturma aşamasını tamamladığını ve artık agresif genişleme dönemine girdiğini vurguladı.

Şirket açıklamasında "Metaplanet Japonya'da kurumsal Bitcoin kabulüne öncülük etmeye devam ederken bu ABD genişlemesi küresel entegre hazine modeli kurma kararlılığımızın altını çiziyor." ifadeleri kullanıldı.

Bitcoin biriktirme stratejisini uzun vadede hissedar değerini artıracağına inanarak Nisan 2024'te uygulamaya başlayan Metaplanet, pazartesi günü hazinesine 1.111 BTC daha eklediğini açıkladı. Bu eklemeyle birlikte şirketin toplam Bitcoin holdingi 11.111 BTC'ye ulaştı.

Bitcointreasuriesnet verilerine göre bu rakam, Metaplanet'i Tesla'nın 398 BTC gerisinde kalarak Bitcoin'in sekizinci en büyük kurumsal sahibi konumuna getirdi. Japon firma, katkının mevcut mali yıl üzerindeki finansal etkisinin sınırlı olmasının beklendiğini, önemli güncellemelerin derhal açıklanacağını ekledi.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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