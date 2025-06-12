İsveçli şirketin Bitcoin hamlesi hisselerini yüzde 45 artırdı

İsveçli şirketin Bitcoin hamlesi hisselerini yüzde 45 artırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç merkezli sağlık devi H100 Group, Bitcoin almak için 10,6 milyon dolar topladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından şirketin hisseleri yüzde 45 değer kazandı.

İsveç merkezli sağlık teknolojisi şirketi H100 Group AB, Bitcoin rezervlerini güçlendirmek amacıyla 10,6 milyon dolarlık yeni fon sağladığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin Nordic Growth Market borsasında işlem gören hisselerinin yüzde 45 yükselmesini sağladı.

H100 Group Bitcoin Hamlesiyle Dikkat Çekiyor

İsveç merkezli sağlık teknolojisi firması H100 Group AB, Bitcoin yatırım stratejisini genişletmek amacıyla gerçekleştirdiği fon toplama turu sonrasında hisselerinde güçlü bir yükseliş yaşadı. Nordic Growth Market borsasında işlem gören şirketin hisseleri, 101 milyon İsveç kronu karşılığı 10,6 milyon dolarlık finansman haberinin ardından tek günde yüzde 45 oranında değer kazandı. Şirket hisseleri günü 4,64 kron seviyesinden tamamlarken, mayıs ayında Bitcoin stratejisini kamuoyuyla paylaşmasından bu yana toplam getiri yüzde 280'e ulaştı.

Toplanan fonun büyük bölümü hisse senedi ihracı yoluyla elde edilirken, geri kalan kısım dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla sağlandı. Yatırım turuna Bitcoin ekosisteminin önde gelen isimlerinden Adam Back liderlik ederken, UTXO Management gibi kripto para odaklı yatırım firmaları ile Race Ventures Scandinavia ve Crafoord Capital Partners gibi İskandinav sermaye grupları da katılım gösterdi. Beş yıl vadeli ve faizsiz olarak yapılandırılan dönüştürülebilir tahviller, yatırımcılara hisse başına 1,75 kron fiyatından özkaynak dönüşümü imkanı sunuyor.

H100 Group halihazırda sahip olduğu 13,95 Bitcoin'e ek olarak yaklaşık 67,1 Bitcoin daha satın alarak toplam rezervini 81,85 Bitcoin'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket CEO'su Sander Andersen, sağlık hizmetlerine proaktif yaklaşımları ile Bitcoin felsefesinin bireysel özgürlük değerleri arasında güçlü bir paralellik bulunduğunu vurguluyor. Dünya genelinde bilançolarına Bitcoin ekleyen halka açık şirket sayısı 126'ya ulaşırken, son üç hafta içinde 14 yeni şirketin daha bu stratejiye katıldığı görülüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu

Süper Lig'in gol kralı 3. Lig'e transfer oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Osmanlı korkusu: Yakın zamanda yeniden canlanacak bir güç değil

Netanyahu'yu Osmanlı korkusu sardı, skandal sözler kullandı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın yeni transferi Sane İstanbul'da! İşte ilk sözleri
Türkiye Cumhuriyeti rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış rakamı

Cumhuriyet rekoru kırıldı! İşte 48 KAAN'ın satış bedeli
Ünlü oyuncu Ozan Akbaba doğum gününde aşka geldi

Uzak Şehir'in yıldızı doğum gününde aşka geldi
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi!

Fizik tedavisi gören Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi
title