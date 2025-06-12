İsveçli şirketin Bitcoin hamlesi hisselerini yüzde 45 artırdı

İsveç merkezli sağlık teknolojisi şirketi H100 Group AB, Bitcoin rezervlerini güçlendirmek amacıyla 10,6 milyon dolarlık yeni fon sağladığını duyurdu. Bu gelişme, şirketin Nordic Growth Market borsasında işlem gören hisselerinin yüzde 45 yükselmesini sağladı.

H100 Group Bitcoin Hamlesiyle Dikkat Çekiyor

İsveç merkezli sağlık teknolojisi firması H100 Group AB, Bitcoin yatırım stratejisini genişletmek amacıyla gerçekleştirdiği fon toplama turu sonrasında hisselerinde güçlü bir yükseliş yaşadı. Nordic Growth Market borsasında işlem gören şirketin hisseleri, 101 milyon İsveç kronu karşılığı 10,6 milyon dolarlık finansman haberinin ardından tek günde yüzde 45 oranında değer kazandı. Şirket hisseleri günü 4,64 kron seviyesinden tamamlarken, mayıs ayında Bitcoin stratejisini kamuoyuyla paylaşmasından bu yana toplam getiri yüzde 280'e ulaştı.

Toplanan fonun büyük bölümü hisse senedi ihracı yoluyla elde edilirken, geri kalan kısım dönüştürülebilir tahviller aracılığıyla sağlandı. Yatırım turuna Bitcoin ekosisteminin önde gelen isimlerinden Adam Back liderlik ederken, UTXO Management gibi kripto para odaklı yatırım firmaları ile Race Ventures Scandinavia ve Crafoord Capital Partners gibi İskandinav sermaye grupları da katılım gösterdi. Beş yıl vadeli ve faizsiz olarak yapılandırılan dönüştürülebilir tahviller, yatırımcılara hisse başına 1,75 kron fiyatından özkaynak dönüşümü imkanı sunuyor.

H100 Group halihazırda sahip olduğu 13,95 Bitcoin'e ek olarak yaklaşık 67,1 Bitcoin daha satın alarak toplam rezervini 81,85 Bitcoin'e çıkarmayı hedefliyor. Şirket CEO'su Sander Andersen, sağlık hizmetlerine proaktif yaklaşımları ile Bitcoin felsefesinin bireysel özgürlük değerleri arasında güçlü bir paralellik bulunduğunu vurguluyor. Dünya genelinde bilançolarına Bitcoin ekleyen halka açık şirket sayısı 126'ya ulaşırken, son üç hafta içinde 14 yeni şirketin daha bu stratejiye katıldığı görülüyor.