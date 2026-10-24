İsrail yaptırım riskine karşı Blockchain planı arıyor

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Netanyahu, İsrail'in Channel 10 televizyonundaki söyleşide olası ekonomik yaptırımlara hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Bankalara yönelik kısıtlamaların da gündeme gelebileceğini söyleyen Netanyahu, bu koşullarda işlemleri sürdürebilecek alternatiflerin değerlendirilmesini istedi.

Sunucu Roy Katz'ın Blockchain teknolojisinin bu seçeneklerden biri olup olmadığı sorusuna olumlu yanıt verdi. Netanyahu, bu alanda bir plan hazırlanmasını daha önce talep ettiğini açıkladı. Planı hangi kurumun veya ekibin hazırlayacağını ise belirtmedi.

Açıklama, belirli bir kripto paranın benimsenmesini ya da yeni bir ödeme ağının devreye alınmasını içermiyor. Netanyahu'nun sözleri, olası kısıtlamalara karşı hazırlık arayışını ortaya koyuyor. Teknolojinin nasıl kullanılacağı ve mevcut bankacılık sistemiyle nasıl ilişkilendirileceği henüz açıklanmış değil.

ABD'YE BAĞIMLILIĞI AZALTMAK İSTİYOR

Netanyahu, aynı söyleşide ABD'nin askerî desteğinin süresiz devam etmeyeceği görüşünü de dile getirdi. İsrail'in savunmada dış desteğe daha az ihtiyaç duyacak bir yapıya hazırlanması gerektiğini savundu.

Bu hedef kapsamında yalnız askerî gücün artırılmasını değil, silah ve mühimmatın ülke içinde üretilebilmesini de öne çıkardı. ABD Başkanı Donald Trump'tan sonraki dönemde İsrail açısından daha az elverişli bir siyasi ortam oluşabileceğine karşı hazırlık yapılmasını istedi.

Blockchain planının ayrıntıları belirsizliğini korurken, kripto varlıkların yaptırım baskısını tamamen ortadan kaldıracağı da kesin değil. Halka açık ağlardaki işlemler izlenebiliyor. USDT gibi merkezi bir ihraççı tarafından yönetilen stablecoinlerde ise şirketin tokenları dondurma yetkisi bulunuyor.

Netanyahu, hazırlık talebinin hangi aşamada olduğunu veya planın ne zaman sunulacağını açıklamadı.