İran'ın Hürmüz kararına rağmen kripto piyasası toparlandı

İran ordusuna bağlı Hatemü'l Enbiya Merkez Karargâhı, gece saatlerinde boğazın "her tür gemiye tamamen kapatıldığını" duyurdu ve boğazdan geçecek her geminin hedef alınacağını açıkladı. İran devlet medyasına göre Devrim Muhafızları donanması, geçiş yapmaya çalışan iki gemiyi vurdu. Devrim Muhafızları ayrıca boğaza yaklaşmanın "düşmanla iş birliği" sayılacağı uyarısını yaptı. Karar öncesinde Bender Abbas, Kişm ve Sirik çevresinde patlamalar bildirildi.

Kapatma kararı, ABD'nin art arda ikinci saldırı dalgasının ardından geldi. ABD Merkez Komutanlığı, salı günü bir Apache helikopterinin düşürülmesine yanıt olarak başlattığı saldırıların ardından dün New York saatiyle 17.15'te İran'daki birden fazla hedefe yeni saldırılar düzenlediğini duyurdu. Başkan Donald Trump dün Beyaz Saray'da, "Dün onları sert vurduk, bugün yine sert vuracağız." demiş ve Hürmüz Boğazı'nı İran'ın değil ABD'nin kontrol ettiğini savunmuştu. Tahran'ın kapatma kararı bu iddiaya doğrudan meydan okuma niteliği taşıyor. Diplomasi kanalı ise tamamen kapanmadı. Katar heyeti müzakereleri görüşmek üzere dün Tahran'a ulaştı, Beyaz Saray da görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

BİTCOİN 62 BİN DOLARIN ÜZERİNE DÖNDÜ

Dün riskten kaçışı derinleştiren ikinci etken enflasyondu. ABD'de tüketici fiyatları mayısta yıllık yüzde 4,2 ile Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkmış, Bitcoin haftalık kaybını yüzde 8'in üzerine taşımıştı. Tahmin piyasalarında Fed'in 17 Haziran toplantısında faizi sabit tutma olasılığı yüzde 99'un üzerinde fiyatlanıyor.

Sabah tablosu ise kısmi bir toparlanmaya işaret ediyor. Toplam kripto piyasa değeri yüzde 1'in üzerinde artışla 2,23 trilyon dolara çıktı. Ethereum yüzde 0,7 yükselişle 1.650 dolar bandına tutunurken XRP 1,11 dolarda yatay seyretti. Kurumsal tarafta baskı sürüyor. Spot Bitcoin ETF'leri dün 213,9 milyon dolar, Ethereum ETF'leri 35,6 milyon dolar net çıkış verdi.

PETROL CEPHESİNDE 150 DOLAR UYARISI

Çatışma riski enerji piyasalarını da hareketlendirdi. ABD ham petrolü dün yüzde 2'ye yakın artışla 89,72 dolara, Brent petrol 92,74 dolara yükseldi. Rystad Energy Başekonomisti Claudio Galimberti, çatışmaların sürmesi halinde petrolün varil başına 150 dolara kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Trump ise operasyon bittiğinde petrolün eski seviyesine döneceğini öne sürdü.

Analistler, küresel petrol sevkiyatının kritik geçiş noktası olan boğazın kapalı kalma süresinin hem enerji hem kripto fiyatlamasında belirleyici olacağını değerlendiriyor. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 62 bin 700 dolar civarında işlem görüyor.