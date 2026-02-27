Indiana'da kripto yatırım haklarını genişleten yasa tasarısı valinin onayını bekliyor

Indiana eyaletinde "Kripto para düzenlemesi ve yatırımı" başlığını taşıyan House Bill 1042 (HB 1042), Senato'nun değişikliklerinin Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilmesiyle çarşamba günü çift meclisli onay sürecini tamamladı. Temsilci Kyle Pierce tarafından sunulan tasarı, belirli kamu emeklilik ve tasarruf planlarının katılımcılara en az bir kripto para yatırım seçeneği içeren, kendi yönettikleri bir aracı kurum hesabı sunmasını zorunlu kılıyor.

TASARININ KAPSAMI

Tasarıdan etkilenen planlar arasında milletvekillerinin tanımlanmış katkı planı, Hoosier START üniversite tasarruf programı ile kamu çalışanları emeklilik fonu ve öğretmenler emeklilik fonu kapsamındaki belirli planlar yer alıyor.

HB 1042, Finansal Kurumlar Dairesi dışındaki kamu kurumlarının bireylerin dijital varlık kullanımını kısıtlayan kurallar uygulamasını da yasaklıyor. Buna göre kurumlar, bir kişinin yasal mal ve hizmetler karşılığında kripto para kabul etmesini ya da varlıklarını kendi barındırdığı veya donanım cüzdanlarında tutmasını engelleyemeyecek. Tasarı ayrıca eyaletin, diğer finansal işlemlere uygulanmayan özel vergileri kripto faaliyetlerine yüklemesini de yasaklıyor.

VALİNİN İMZASI BEKLENİYOR

Çift meclisli onayı güvence altına alan HB 1042, şimdi Indiana Valisi Mike Braun'ın masasında bulunuyor. Tasarının imzalanması halinde düzenlemeler 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek.

HB 1042'nin ilerlemesi, ABD genelinde Bitcoin ve diğer dijital varlıkların geleneksel finans sistemine entegrasyonunu ve bireysel yatırımcı haklarının korunmasını hedefleyen geniş çaplı yasal hareketle örtüşüyor. Geçtiğimiz ağustos ayında Başkan Donald Trump, 401(k) emeklilik planlarına kripto para dahil edilmesine olanak tanıyan bir yürütme emri imzalamıştı.