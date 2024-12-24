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Hyperliquid platformunda şüpheli Blockchain adresleri tespit edildi

Hyperliquid platformunda şüpheli Blockchain adresleri tespit edildi
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Merkeziyetsiz türev işlem platformu Hyperliquid, Kuzey Kore bağlantılı hackerların platformda aktif olduğu iddiasıyla sarsıldı. Metamask güvenlik araştırmacısının yaptığı açıklama, 48 saat içinde toplam 271 milyon dolarlık USDC çıkışına neden oldu. Platform yetkilileri güvenlik açığı bulunmadığını vurguladı.

Metamask güvenlik araştırmacısı Taylor Monahan, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaştığı analizde, Hyperliquid'de tespit ettiği 12 şüpheli Blockchain adresinin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ile bağlantılı olduğunu belirtti. Bu adreslerin 2 Ekim'den bu yana platformda aktif olduğu tespit edildi.

DeFi Platformu Hyperliquid'den 24 Saatte 270 Milyon Dolar Çıktı

DeFi ekosisteminde güvenlik endişeleri artmaya devam ediyor. Monahan'ın tespitleri, Kuzey Koreli siber aktörlerin platformu tanımak ve olası bir saldırı için hazırlık yapmak amacıyla hareket ettiğini ortaya koyuyor.

Platform üzerindeki aktivite iki hafta önce Monahan'ın dikkatini çekti. Araştırmacı, Hyperliquid yönetimine platformu Kuzey Kore'ye karşı koruma konusunda yardım teklif etti.

Hyperliquid'in yerel Hype tokenı da bu gelişmelerden etkilendi. Token değeri hafta sonu gördüğü 34,5 dolar seviyesinden pazartesi günü 26 dolara kadar geriledi.

Platform yönetimi Discord üzerinden paylaştığı açıklamada kullanıcı fonlarının güvende olduğunu ve herhangi bir güvenlik açığı bulunmadığını bildirdi. Kuzey Kore'nin 2022'de Ronin Ethereum yan zincirinden 600 milyon dolar çalması, kripto para dünyasındaki endişeleri artırıyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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