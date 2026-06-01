HYPE kırılımı 100 dolar hedefini gündeme taşıdı

Hyperliquid'in yerel tokenı HYPE, beş günlük yükselişin ardından 74 dolara yakın rekor seviyeye çıktı. Tokenın boğa flaması formasyonundan yukarı yönlü kırılım yaptığı ve teknik ölçüme göre 105,30 dolar seviyesine kadar alan açabileceği belirtildi.

Söz konusu hedef, mayıs sonundaki sert yükselişin ardından oluşan flama yapısının kırılmasıyla hesaplandı. HYPE'ın üçgen formasyonun üst bandını artan işlem hacmiyle aşması, kırılımın daha güçlü alıcı ilgisiyle desteklendiğine işaret etti.

Buna karşın kısa vadeli momentumun yorulduğu görüldü. HYPE'ın göreli güç endeksi pazartesi günü 77'nin üzerine çıktı. Bu seviye aşırı alım bölgesine işaret ederken, olası kâr satışlarında 20 günlük üssel hareketli ortalama olan 58,32 dolar destek olarak öne çıktı.

AÇIK POZİSYON 3,5 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Vadeli işlem verileri de yükseliş eğilimini destekledi. CoinGlass verilerine göre Hyperliquid'de açık pozisyon yıl başındaki yaklaşık 1,41 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye çıktı.

Fonlama oranının büyük ölçüde pozitif kalması, kaldıraçlı talebin uzun pozisyonlar lehine eğildiğini gösterdi. 20 Mayıs'tan bu yana HYPE'ta 126,28 milyon dolarlık kısa pozisyon ve 68,85 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi.

Temel göstergelerde de Hyperliquid lehine bir tablo öne çıktı. DefiLlama verilerine göre ağ, 30 günlük uygulama geliri bazında 57,9 milyon dolar üreterek Ethereum'u geride bıraktı. Protokol ücretlerinin yüzde 99'unun açık piyasadan HYPE satın alan Assistance Fund'a aktarılması, yüksek işlem aktivitesinin token için düzenli talep yaratabileceği beklentisini güçlendirdi.

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun cuma günü perpetual futures ürünlerini fiyat keşfi ve risk yönetimi açısından faydalı araçlar olarak tanımasının ardından HYPE'ın yaklaşık yüzde 25 yükseldiği aktarıldı.