Hong Kong kripto merkezi olmak için kapsamlı düzenleme paketini sundu

Hong Kong finansal düzenleyicileri, açıkladığı strateji metniyle şehrin kripto para ekosisteminde köklü şekilde dönüştürecek adımlarını duyurdu. Yasal Netlik, Ekosistem Genişlemesi, Gerçek Dünya Uygulamaları ve Yetenek Geliştirme (LEAP) olarak adlandırılan çerçeve, şehrin finansal teknoloji ve kripto alanında küresel liderlik hedeflerini somutlaştırıyor.

Hong Kong Stablecoin Düzenlemelerini Başlatıyor

Yeni düzenleme paketi kapsamında Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) dijital varlık alım satım ve saklama sağlayıcıları için lisanslama süreçlerini. Mali Hizmetler ve Hazine Bürosu (FSTB) ile Hong Kong Para Otoritesi ise gerçek dünya varlıklarının dijitalleştirilmesini destekleyecek yasal inceleme çalışmalarına öncülük edecek.

Hong Kong hükümeti ayrıca tokenlaştırılmış devlet tahvillerinin ihracını düzenlemeyi ve tokenlaştırılmış ETF'lerin damga vergisi işlemini netleştirerek bu ürünlerin desteklenmesini planlıyor. Politika belgesinde " Hükümet, bu tokenlaştırılmış ETF'lerin lisanslı dijital varlık alım satım platformlarında veya diğer kanallar aracılığıyla ikincil piyasa ticaretinin tanıtılmasını memnuniyetle karşılıyor." ifadesi yer aldı.

Tahvil ve fonların ötesinde Hong Kong yönetimi, değerli metaller ve yenilenebilir enerji varlıkları dahil daha geniş sektörlerde tokenlaştırmayı teşvik etmeyi hedefliyor. Bu teknolojinin "altın gibi değerli metaller ve güneş panelleri gibi sektörlerdeki çok yönlülüğünü " göstermeyi amaçlıyor.

Yenilikçi girişimleri desteklemek için öne çıkan Blockchain ve dijital varlık projelerine finansman desteği sağlamayı amaçlayan Cyberport finansman programı gibi yeni önlemler de pakete dahil edildi. Mali Sekreter Paul Chan açıklamasında yeni çerçevenin "tokenlaştırmanın pratik kullanımını sergilediğini" ve "gerçek ekonomiyi sosyal yaşamla entegre edecek daha gelişmiş bir dijital varlık ekosistemi inşa etmeyi" amaçladığını belirtti.