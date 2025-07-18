Hindistan'dan Bitcoin için tarihi hamle sinyali

Hindistan'da kripto paralara yönelik uygulanan ağır vergi politikalarına rağmen, yatırımcı talebinde yaşanan dikkat çekici artış, hükümetin mevcut duruşunu yeniden gözden geçirmesi için güçlü bir baskı unsuru hâline geliyor. Sektör uzmanları, büyüyen kullanıcı tabanının, ülkenin kısıtlayıcı yasal çerçevesinde bir değişimi kaçınılmaz kılacağını öngörüyor.

Hindistan'da Ağır Vergi Yükü Kripto Yatırımcısını Durdurmuyor

Hindistan'daki kripto para kullanıcıları artan talep nedeniyle hükümetin politikalarında değişiklik yaratabilir. Ülkedeki kripto para topluluğu, ağır vergi yüküne rağmen hızla büyüyor.

Hindistan'daki kripto para savunucusu Sujal Jethwani, dijital varlık talebindeki artışla birlikte hükümetin kripto paraları bastıramayacağını söyledi. Sosyal medyada yaklaşık 400 bin takipçisi bulunan kripto para eğitmeni Jethwani, Bhutan'daki Binance Crypto-Powered Tour etkinliğinde yaptığı açıklamada, daha fazla insanın kripto varlıklara yönelmesiyle Hindistan'daki siyasi ortamın değişeceğine dair iyimserlik belirtti.

Jethwani açıklamasında, "Rakamları incelediğinizde, tüm hisse senedi piyasası ve forex yatırımcılarının kripto paraya geçtiğini görüyorsunuz." derken Hindistan'da kripto para yatırımcılarında büyük bir artış yaşandığını vurguladı. Jethwani ayrıca, "İnsanlar bunu bırakmayacak." ifadelerini kullandı.

Jethwani, bu talebin Hindistan hükümetinin düzenlenmemiş ve yoğun vergilendirme yaklaşımını değiştirmesine yol açacağını umduğunu belirtti. Ülkenin mevcut kripto para ortamını "bastırılmış yay" olarak nitelendiren Jethwani, kısıtlayıcı kurallar ve yüksek vergilere rağmen yatırımcıların kripto varlıklara yöneldiğini ifade etti.

Hindistan hükümeti, sanal dijital varlık (VDA) satışından elde edilen kârlar üzerinden yüzde 30 sabit oranlı vergi uyguluyor. Ayrıca 115 doları aşan tüm kripto para işlemleri için yüzde 1 kaynakta kesilen vergi (TDS) uygulanıyor. Bu vergi, VDA alıcısından veya satıcısından kesiliyor.

Henüz kripto para için kapsamlı bir düzenleyici çerçeve oluşturmayan Hindistan'da baskının arttığını belirten Jethwani, artan siyasi farkındalığa dikkat çekti. İktidar partisi sözcüsü Pradeep Bhandari, 26 Haziran'da ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'ni takip ederek kendi Bitcoin rezervini oluşturmayı düşünmesi gerektiğini açıklamıştı.

Jethwani, Hindistan hükümetinin er ya da geç konuyu ciddiye alacağını söyledi. Ülkenin yeni teknolojileri benimseme geçmişine dayanarak ilerlemenin yavaş olabileceğini kabul eden Jethwani, kullanıcıların "zorla" değişiklik yaratacağını vurguladı. Jethwanisözlerini, "Sonunda bu gerçekleşecek. Hükümet konuyu ciddiye alacak ve lehimize kurallar elde edeceğiz." açıklamasıyla sonlandırdı.