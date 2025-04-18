Hazırlıklar başladı: Kriptoda vergi gündemde

Slovenya Maliye Bakanlığı, ülkedeki kripto kazançlarını vergilendirmeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısı hazırladı. Tasarı, kripto paraların resmî para birimine dönüştürülmesi veya mal-hizmet alımlarında kullanılması durumunda vergilendirme getiriyor. Bununla birlikte, kriptodan kriptoya işlemler ve aynı kişiye ait cüzdanlar arası transferler bu kapsamın dışında tutulacak.

Slovenya Yeni Kripto Vergisi Üzerinde Çalışıyor

Slovenya Maliye Bakanlığı, kamuoyu görüşüne açılan yasa tasarısıyla yerel kripto para kullanıcılarının kazançlarını yüzde 25'lik vergi oranına tabi tutmayı öneriyor. Yeni düzenlemeye göre vergi matrahı, satış fiyatı ile satın alma fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanacak. Devlet yetkilileri, kripto paraların fiili kullanım anlarında vergilendirilmesinin mevcut vergi yasalarıyla uyumlu olduğunu düşünüyor.

Maliye Bakanı Klemen Boštjancic, yaptığı açıklamada, kripto varlıkların tamamen vergilendirme dışında kalmasını "mantıksız" bulduklarını ifade etti. Kişilerin kripto paraları bir tür yatırım aracı olarak değerlendirdiğine dikkat çeken bakan, düzenlemenin temel amacının vergi geliri artırmaktan ziyade, mevcut sistemde oluşan boşlukları gidermek olduğunu belirtti.

Öte yandan Yeni Slovenya isimli muhalefet partisinden Jernej Vrtovec, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, söz konusu verginin sektördeki büyümeyi engelleyebileceğine vurgu yaptı. Vrtovec, yüksek vergi oranının genç girişimcilerin ve sermayenin yurt dışına kaçmasına neden olabileceğini savunarak, teşvik edici vergi politikalarının benimsenmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetin 5 Mayıs'a kadar açık tuttuğu kamuoyu görüşü sonrasında, tasarı meclisten geçerse 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek. Mevcut uygulamada kripto para çekme ve ödemelerinde yüzde 10 vergi uygulanırken, ara sıra yapılan kripto ticareti genellikle gelir vergisine tabi olmuyor. Madencilik (mining) veya staking (kripto varlıkları kilitleyerek kazanç elde etme) gibi ticari faaliyetlerden elde edilen gelir ise daha önce de vergi kapsamına giriyordu.

Daha önce 2022'de önerilen, 10.000 avro üzerindeki kârlara yüzde 5 vergi getiren tasarı meclisten geçememişti. Aynı dönemde Slovenya, Avrupa Birliği'ndeki ilk dijital devlet tahvilini 30 milyon avro nominal değerle ihraç ederek dikkatleri üzerine çekti. Çeşitli veri platformlarının tahminlerine göre, 2025 yılında ülkedeki kripto kullanıcı sayısının yaklaşık 98.000'e ulaşması bekleniyor. Bu kullanıcı tabanı içerisinde kripto ile ilgili gelirlerin de artacağı öngörülüyor.