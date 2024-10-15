Hamster Kombat (HMSTR) ara sezonda en çok elmas nasıl kazanılır? Hamster Kombat 2. sezon ne zaman?

Telegram'ın gözdesi Hamster Kombat 2. sezon için gün sayıyor. Ara sezon döneminde kazanılan elmaslar ise oldukça önemli. Kullanıcılar Hamster Kombat ara sezonda en çok elmas nasıl kazanılır? Hamster Kombat 2. sezon ne zaman? Sorguları yaparken püf noktalarını sizler için derledik.

Hamster Kombat ara sezonda en çok elmas nasıl kazanılır?

Hamster Kombat'ın 2. Sezonu, geçen ayki HMSTR token lansmanı ve airdrop'unun ardından başlamak için gün sayıyor. Bir sonraki büyük oyun içi aşama ise gelecek yaz kendi airdrop'uyla gelecek.

Oyun geliştiricileri ise ara sezon boyunca oynamaya devam eden kullanıcıların 2. sezonda önemli bir artık bekleyebileceklerini vurguladı.

Elmasları artırmak için ise şu adımları izleyebilirsiniz:

Ekranın altındaki "Oyun Alanı (playground)" düğmesine basın ve ardından üst taraftaki "Maden kartları (mine cards)" sekmesine dokunun; tanıdık yükseltme kartları listesini bulacaksınız. Mevcut durumda genel olarak kriptoya özgü olmaktan çok bir başlangıç havasına sahip olsalar da daha önce olduğu gibi bazıları tamamen rastgele görünüyor (bkz: "Hayvanat bahçesini ziyaret etmek").

Her halükarda, bir kartın seviyesini yükseltmek için her elmas harcadığınızda, çevrimdışı olduğunuz süre boyunca size saat başına daha fazla elmas kazandıracak ve pasif kazanç oranınızı artıracaktır. Kazançlar üç saat çevrimdışı kaldıktan sonra birikmeyi bıraktığı için düzenli olarak kontrol ettiğinizden emin olun.

Oyun Alanı bölümü artık yükseltme kartlarının bulunduğu yer olsa da, aynı zamanda oynamak ve diğer oyunları bulmak için bir depo olmaya devam ediyor. Artık size anahtarlar veya madeni paralar yerine elmaslar gelecek.

Oyunların çoğu ortaklardan geliyor ve geliştiricilerin çeşitli deneyimler için bir merkez olarak Hamster Kombat'ın geleceği olduğunu söyledikleri şeye işaret ediyor. Bu durumda, diğer oyunu iOS App Store veya Android Play Store'dan indirecek, oyun içi hamster simgesini arayacak, belirtilen görevi tamamlayacak ve ardından görüntülenen kodu alıp Hamster Kombat'a geri yapıştıracaksınız. Böylelikle bir elmasınız olacak.

Ayrıca, "Minigames" sekmesi altında, yerleşik Hexa Puzzle oyununu oynayabilirsiniz.

Ayrıca oyunun sosyal hesaplarını takip ettiğinizde de birer elmas kazanacaksınız. Ve kaç arkadaşınızı davet ettiğinize bağlı olarak size bonus elmaslar verecekler. Bir sonraki Hamster Kombat sezonu başladığında bu elmasların çok değerli olup olmadığını ise hep birlikte göreceğiz.

Hamster Kombat 2. sezon ne zaman?

Hamster Kombat 2. sezon ekim ayı sonunda başlayacak. Ara sezon dönemi ise 20 Ekim itibarıyla başlayacak.