Halka açık ilk TON hazine şirketi resmen kuruldu

Kripto para dünyasında kurumsal yatırımların artması beklenirken, Verb Technology'nin stratejik hamlesi dikkat çekiyor. TON Foundation'ın eski başkanı Manuel Stotz'un liderliğindeki şirket, sadece portföy çeşitlendirmesi değil, aynı zamanda belirli bir Blockchain ağına olan güvenin de göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, TON'un kurumsal benimsenme sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

İlk TON hazine şirketi Ton Strategy Olarak Yeniden Doğuyor

Verb Technology, ağustos ayının başında gerçekleştirdiği 558 milyon dolarlık özel satışla toplam hazine varlıklarını 780 milyon dolara çıkardı. Şirketin portföyünde 713 milyon dolar değerinde TON ve 67 milyon dolar rezerv bulunuyor.

CEO Manuel Stotz, açıklamasında "TON'un ilk ve en büyük halka açık hazine rezervi haline gelerek, sadece bilançomuzda TON tutmuyoruz. Blockchain ağınının ekonomik temelini güçlendirmeye yardımcı oluyoruz." dedi.

Stotz aynı zamanda Kingsway Capital'in CEO'su ve eski TON Foundation'ın başkanıydı. Verb'e odaklanmak için bu görevini bırakması, sektörde çıkar çatışması tartışmalarını gündeme getirdi.

TON, 5 milyar tokenlık başlangıç arzıyla piyasaya sürüldü ve doğrulayıcıları ödüllendirmek için mütevazı bir enflasyon oranı içeriyor. Verilere göre şu anda yaklaşık 2,6 milyar TON dolaşımda bulunuyor.

Şirketin hedefi TON'un dolaşımdaki arzının yüzde 5'inden fazlasını satın almaktı. Mevcut 713 milyon dolarlık yatırımla bu hedefi aştı ve arzın yaklaşık yüzde 8,5'ini kontrolü altına aldı.

Verb Technology şu anda Toncoin hazine stratejisini benimseyen tek halka açık şirket konumunda. Toncoin, şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması Telegram'ın web3 altyapısını destekleyen The Open Network'ün yerel tokenı olarak hizmet veriyor.

Bu gelişme, kripto para sektöründe dijital varlık hazinesi stratejilerinin yaygınlaşması açısından önemli bir örnek oluşturuyor ve diğer halka açık şirketlerin benzer adımlar atmasına yol açabilir.