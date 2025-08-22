Halka açık ilk TON hazine şirketi resmen kuruldu

Halka açık ilk TON hazine şirketi resmen kuruldu
Nasdaq'da işlem gören Verb Technology, 713 milyon dolar değerinde TON token satın alarak kripto dünyasında tarihi bir hamle gerçekleştirdi. Şirket TON'un dolaşımdaki arzının yüzde 8,5'ini elinde bulunduruyor ve yakında Ton Strategy Company adını alacak. Bu yatırım halka açık şirketler arasında bir ilk olma özelliği taşıyor.

Kripto para dünyasında kurumsal yatırımların artması beklenirken, Verb Technology'nin stratejik hamlesi dikkat çekiyor. TON Foundation'ın eski başkanı Manuel Stotz'un liderliğindeki şirket, sadece portföy çeşitlendirmesi değil, aynı zamanda belirli bir Blockchain ağına olan güvenin de göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme, TON'un kurumsal benimsenme sürecinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

İlk TON hazine şirketi Ton Strategy Olarak Yeniden Doğuyor

Verb Technology, ağustos ayının başında gerçekleştirdiği 558 milyon dolarlık özel satışla toplam hazine varlıklarını 780 milyon dolara çıkardı. Şirketin portföyünde 713 milyon dolar değerinde TON ve 67 milyon dolar rezerv bulunuyor.

CEO Manuel Stotz, açıklamasında "TON'un ilk ve en büyük halka açık hazine rezervi haline gelerek, sadece bilançomuzda TON tutmuyoruz. Blockchain ağınının ekonomik temelini güçlendirmeye yardımcı oluyoruz." dedi.

Stotz aynı zamanda Kingsway Capital'in CEO'su ve eski TON Foundation'ın başkanıydı. Verb'e odaklanmak için bu görevini bırakması, sektörde çıkar çatışması tartışmalarını gündeme getirdi.

TON, 5 milyar tokenlık başlangıç arzıyla piyasaya sürüldü ve doğrulayıcıları ödüllendirmek için mütevazı bir enflasyon oranı içeriyor. Verilere göre şu anda yaklaşık 2,6 milyar TON dolaşımda bulunuyor.

Şirketin hedefi TON'un dolaşımdaki arzının yüzde 5'inden fazlasını satın almaktı. Mevcut 713 milyon dolarlık yatırımla bu hedefi aştı ve arzın yaklaşık yüzde 8,5'ini kontrolü altına aldı.

Verb Technology şu anda Toncoin hazine stratejisini benimseyen tek halka açık şirket konumunda. Toncoin, şifrelenmiş mesajlaşma uygulaması Telegram'ın web3 altyapısını destekleyen The Open Network'ün yerel tokenı olarak hizmet veriyor.

Bu gelişme, kripto para sektöründe dijital varlık hazinesi stratejilerinin yaygınlaşması açısından önemli bir örnek oluşturuyor ve diğer halka açık şirketlerin benzer adımlar atmasına yol açabilir.

Serkan KÖSE
Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

