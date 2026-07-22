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Güney Koreli yatırımcılar kriptodan uzaklaşıyor

Güney Koreli yatırımcılar kriptodan uzaklaşıyor
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Güney Kore'nin en büyük beş kripto borsasında işlem hacmi son bir yılda sert biçimde geriledi. Aynı dönemde ülkenin ana hisse endeksi KOSPI iki katından fazla değer kazandı.

Sektör verilerine dayanan bir analizde Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax'ın Temmuz 2025 ile Temmuz 2026'daki yedi günlük dönemleri karşılaştırıldı. Beş borsadaki düşüşlerin ağırlıksız ortalaması yaklaşık yüzde 77 çıktı. Toplu bazda ise ortalama günlük hacim yaklaşık yüzde 89 azalarak 2,82 milyar dolardan 305 milyon dolara indi.

Güney Kore basınında yer alan bir habere göre beş borsanın toplam günlük hacmi pazartesi günü yıllık bazda yüzde 88 düştü. Zayıflayan komisyon geliri bazı platformları kripto varlıklarını satmaya itti. Korbit, 15 Bitcoin ve 60 Ethereum satarak yaklaşık 1,6 milyar won (yaklaşık 1 milyon dolar) elde etti.

Güney Kore, kriptonun en hareketli bireysel piyasalarından biri sayılıyor ve borsalar büyük ölçüde işlem komisyonlarına dayanıyor. Hisse senedine yönelik kalıcı bir tercih, kripto likiditesini zayıflatabilir ve küçük platformları sıkıştırabilir. KOSPI, 22 Temmuz'a kadarki 12 ayda yüzde 114,44 yükseldi. Endeks haziranda gördüğü zirveden geri çekilmesine rağmen bu getiriyi korudu.

TIGER RESEARCH YATIRIMCI YORGUNLUĞUNA İŞARET ETTİ

Tiger Research'ün 17 Nisan'da güncellenen raporuna göre Güney Kore'deki hacim düşüşü yalnızca fiyatlarla açıklanamıyor. Rapor, tekrar eden anlatıları ve vaadini yerine getiremeyen projeleri yatırımcı yorgunluğunun nedenleri arasında gösterdi. KOSPI rallisi ise bireysel yatırımcılara getiri arayacakları daha fazla alan açtı. Tiger Research'e göre hisse senedi devir hızı ile kripto hacmi arasındaki farkın açılması, Korelilerin kriptoya ilgisini kaybettiği anlamına gelmiyor. Bulgu, yatırımcıların önünde daha fazla alternatif bulunduğunu gösteriyor.

KURUMLAR BİREYSEL YATIRIMCININ BIRAKTIĞI ALANA GİRİYOR

Rapor piyasayı yapısal bir geçiş dönemi olarak tanımladı. Bireysel yatırımcılar geri çekilirken kurumlar sahaya iniyor. Bankalar ve finansal gruplar, yasal düzenleme tamamlanmadan önce bile won cinsinden stablecoinler, tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları (RWA) ve borsa yatırımları çevresinde konumlandı. Tiger Research'e göre kurumsal faaliyet, geri çekilen bireysel katılımın bir bölümünün yerini sağlıklı biçimde alabilir. Kurumlar ise henüz kendi zeminini bulmaya çalışıyor.

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Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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