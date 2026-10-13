Güney Kore'den 27 kripto sitesine erişim engeli

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Güney Kore Mali İstihbarat Biriminin (FIU) 13 Ekim'de duyurduğu karar, iletişim alanındaki yetkili kurulun 6 ve 7 Ekim'deki incelemelerinin ardından alındı. KuCoin ve MEXC'nin yanı sıra Phemex, Bitrue, CoinW, BTCC, BingX ve BitMart da etkilenen platformlar arasında bulunuyor.

Önlem, ülkedeki kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeden Güney Koreli müşterilere hizmet veren işletmeleri hedefliyor. Yurt dışında barındırılan sitelere ülke içinden erişim engellenecek. Ülke içinde barındırılan veya işletilen siteler için ise hizmetin sonlandırılması uygulanacak.

UYGULAMALARDAN SONRA İNTERNET SİTELERİNE SIRA GELDİ

Güney Kore daha önce kayıt dışı kripto platformlarının mobil uygulamalarına yönelik kısıtlamalar getirmişti. Google Play'de Mart 2025'te 17 uygulamanın indirilmesi ve güncellenmesi sınırlandırılmış, Apple'ın uygulama mağazasında da benzer adımlar atılmıştı. Yeni kararla bu denetim internet sitelerine genişletiliyor.

Yetkililer, bir yabancı platformun Güney Kore pazarını hedefleyip hedeflemediğini belirlerken Korece hizmet sunmasına, ülkedeki kullanıcılara yönelik tanıtım yapmasına ve won cinsinden işlemleri desteklemesine bakıyor. Platformun yurt dışında bulunması, bu koşullarda yerel kayıt yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor.

FIU, kayıt dışı işletmelerin farklı alan adlarıyla yeniden hizmet vermesini de izleyecek. Tespit edilen yeni adresler için ek inceleme ve erişim engeli talep edilecek. Böylece uygulamanın yalnız açıklanan 27 siteyle sınırlı kalmaması planlanıyor.

VARLIK ÇEKİMLERİNDE ZORLUK YAŞANABİLİR

FIU, engellerin mevcut kullanıcıların hesaplarına ulaşmasını ve varlıklarını çekmesini güçleştirebileceğini kabul etti. Kurum, Güney Kore'deki dijital varlık borsalarının oluşturduğu DAXA ve ilgili işletmelerle koordinasyon içinde çekim işlemlerine yönelik bilgilendirme ve destek sunmayı planlıyor.

Açıklamada bütün platformlar için geçerli ortak bir çekim son tarihi verilmedi. Karar, bu şirketlerin dünya genelindeki faaliyetlerinin sona erdiği veya kullanıcı varlıklarına el konulduğu anlamına gelmiyor. Düzenleme, Güney Kore'deki erişim ve kayıt koşullarıyla ilgili bulunuyor.