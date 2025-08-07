Güney Kore kurumsal şirketlere XRP saklama hizmeti başlattı

Güney Kore kurumsal şirketlere XRP saklama hizmeti başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Koreli kripto saklama şirketi BDACS, Ripple ile yaptığı ortaklık neticesinde kurumsal müşterileri için XRP saklama desteğini başlattı. Bu gelişme, Upbit ve Coinone gibi büyük borsalarla yapılan entegrasyonlar sayesinde ülkedeki kurumsal kripto adaptasyonunu hızlandırmayı hedefliyor.

Güney Kore merkezli kripto para saklama hizmeti sağlayıcısı BDACS, Ripple ile şubat ayında duyurduğu stratejik ortaklığın bir sonraki adımı olarak kurumsal müşterilerine yönelik XRP saklama hizmetini devreye aldığını açıkladı. Bu önemli gelişme, ülkedeki finans kurumlarının en popüler dijital varlıklardan birine düzenlemelere uygun ve güvenli bir çerçevede yatırım yapmasının önünü açıyor.

Güney Kore'de XRP İçin Kurumsal Saklama Dönemi

BDACS, Şubat ayında Ripple ile gerçekleştirdiği anlaşmanın ardından Güney Kore'de kurumsal XRP saklama hizmetini resmen kullanıma sundu. Bu adım, finansal kuruluşların en çok işlem gören dijital varlıklardan biri olan XRP'ye düzenleyici çerçevede erişimini mümkün kılıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Ripple'ın kurumsal düzeyde saklama çözümü olan Ripple Custody'nin devreye alındığı ve hizmetin ülkedeki önde gelen borsalar Upbit, Coinone ve Korbit ile entegre edildiği belirtildi. Böylece kurumsal müşteriler XRP varlıklarını güvenli şekilde saklayıp yönetebilecek aynı zamanda başlıca Kore borsalarında yasal uyumla işlem yapabilecek.

BDACS ile Ripple arasındaki iş birliği, Kore'nin kripto varlıklar alanındaki regülasyon yol haritası doğrultusunda şekillendi. Ripple, anlaşmanın yalnızca XRP için değil, ABD doları destekli stablecoin RLUSD'nin kurumsal entegrasyonuna da katkı sağlayacağını açıkladı. Sektör raporlarında, kripto saklama piyasasının 2030'a kadar 16 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor.

Güney Kore'de kripto varlıklara olan ilgi hızla artıyor. Son piyasa raporlarına göre, ülkede 20-50 yaş arası bireylerin yüzde 25'inden fazlası kripto para sahibi. Kripto varlıkların bireysel portföylerdeki payı yüzde 14'e ulaşırken, katılımcıların önemli bir bölümü dijital varlıkları emeklilik planlaması için de değerlendiriyor. Sektördeki büyüme, geleneksel finans kuruluşlarının da dikkatini çekiyor. Son dönemde üç büyük banka, Kore wonu tabanlı stablecoin için marka başvurusunda bulundu.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu

MSB, 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili tartışmalara noktayı koydu
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak

Pazarlarda yeni dönem başlıyor! 15 Ağustos'tan itibaren zorunlu olacak
Günün siyaset bombası: İki parti, tek çatı altında birleşiyor; cumhurbaşkanı adayları da belli

İki parti birleşiyor, cumhurbaşkanı adayları bile belli

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
title