Güney Kore, Bithumb'ın 43 milyar dolarlık hatalı işlem olayına soruşturma başlattı

Yerel kaynaklara göre Güney Kore Finansal Denetim Servisi (FSS), geçen haftaki olayın ardından rutin bir inceleme olarak planlanan süreci kapsamlı bir soruşturmaya dönüştürme kararı aldı. FSS'den bir yetkili, ajansa yaptığı açıklamada kurumun soruşturmayı "son derece ciddi" bir şekilde yürüttüğünü belirterek piyasa düzenini zedeleyecek her türlü eyleme karşı sert tedbirler alınacağını ifade etti.

Yetkililerin soruşturmada özellikle Bithumb'ın gerçek rezervlerini önemli ölçüde aşan miktarda Bitcoin'i nasıl dağıtabildiği üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı.

HATALI GİRİŞİN DETAYLARI

Güney Koreli borsa, 6 Şubat'ta bir promosyon kampanyası kapsamında yüzlerce kullanıcı hesabına yanlışlıkla toplam 620.000 BTC (43,1 milyar dolar) gönderdi. Aktarılan bilgilere göre hata, bir çalışanın ödül birimini Kore wonu (KRW) yerine BTC olarak girmesinden kaynaklandı.

Bithumb, hatalı şekilde dağıtılan Bitcoin'in yüzde 99,7'sini ve kullanıcıların sattığı 1.788 BTC'nin yüzde 93'ünü geri topladığını açıkladı. Yaklaşık 125 BTC ise hâlâ borsanın erişimi dışında kalmaya devam ediyor.

Borsa, olay sırasında Bitcoin-Kore wonu işlem çiftinin platformunda yaklaşık yüzde 15 değer kaybetmesi nedeniyle etkilenen kullanıcılara kayıplarının yüzde 110'u oranında tazminat ödeyeceğini duyurdu. Bithumb ayrıca iç kontrol sistemini güçlendireceğini ve olası krizlerde kullanıcıları korumak amacıyla 100 milyar won (68 milyon dolar) tutarında bir kullanıcı koruma fonu kuracağını açıkladı.

Bithumb fonları hızla geri toplamak ve kullanıcıları tazmin etmek için adımlar atsa da olay, borsanın sistemik zafiyetlerini gözler önüne serdiği için eleştiriler devam etti. Gerçekte var olmayan büyük miktarlarda Bitcoin bakiyesi oluşturularak işlem gerçekleştirilebilmesi, borsanın iç risk yönetimindeki ciddi açıkları ortaya koydu. Olay sırasında 620.000 BTC hareket ettirilirken Bithumb'ın elinde yalnızca yaklaşık 46.000 BTC bulunuyordu.