Grayscale kripto yatırım dünyasında ETF devrimini başlattı

Kripto para piyasasının önde gelen yatırım şirketlerinden Grayscale, yeni bir atılımla dikkat çekiyor. Şirket, 524 milyon dolarlık yönetilen varlığa sahip Digital Large Cap Fund'ı ETF'ye dönüştürmek için harekete geçti. Bu girişim, Grayscale'in daha önce Bitcoin ve Ethereum fonlarında gerçekleştirdiği dönüşüm stratejisinin devamı niteliğinde değerlendiriliyor.

Grayscale Kripto Varlık Portföyü Genişliyor

Grayscale Investments, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) başvuruda bulundu. Bu başvuru, şirketin popüler kripto para birimlerini içeren karma fonunu ETF'ye dönüştürme amacını taşıyor.

Grayscale'in bu kararı, kripto para dünyasında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada "Bu başvuru, Grayscale'in kripto varlık sınıfını tüm yatırımcılar için daha erişilebilir kılma konusundaki kararlı taahhüdünü yansıtıyor." ifadesini kullandı.

Digital Large Cap Fund, şu anda tezgah üstü piyasada GDLC sembolüyle işlem görüyor. Fonun dağılımı, ağırlıklı olarak Bitcoin ve Ethereum'dan oluşuyor. Bitcoin fonun yaklaşık yüzde 75'ini, Ethereum ise yüzde 19'unu oluşturuyor. Geri kalan kısım ise Solana, XRP ve AVAX tokenlarından oluşuyor.

Grayscale'in bu hamlesi, şirketin daha önce Bitcoin ve Ethereum için gerçekleştirdiği ETF dönüşüm stratejisinin bir devamı niteliğinde. Şirketin Ocak ayında işlem görmeye başlayan spot Bitcoin ETF'si, şu anda yaklaşık 14 milyar dolarlık bir yönetilen varlık hacmine erişmiş bulunuyor.

Bu gelişme, kripto para piyasasındaki rekabetin artığını gösteriyor. Son dönemde Bitwise ve Canary Capital gibi şirketler de spot XRP ETF'leri için izin başvurusunda bulundu. Ancak SEC'in bu tür başvurulara yaklaşımı hala belirsizliğini koruyor.