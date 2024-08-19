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Google Play Store kripto dolandırıcılığıyla sarsıldı

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Florida'da bir kadın, Google Play Store'daki bir kripto para uygulamasının kendisini milyonlarca dolar dolandırdığını iddia ederek Google'a karşı dava açtı. Maria Vaca isimli bu kadın, ekstra "vergi" adı altında yatırdığı paraların karşılığında tehditler aldığını ve paralarını geri alamadığını açıkladı.

ABD'de bir kullanıcının Google Play Store'dan indirdiği Yobit Pro uygulaması üzerinden yaşadığı 4,6 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı, dijital platformların güvenlik açıklarını gün yüzüne çıkardı. Google'ın Play Store'daki şüpheli uygulamayı kaldırmakta gecikmesi, şirkete karşı en az 5 milyon dolarlık bir tazminat davasının açılmasına yol açtı.

Google Play Store'un Güvenlik Sorunları Gündemde

Florida'lı yatırımcı Maria Vaca'nın başına gelenler, dijital dünyanın karanlık yüzünü gözler önüne serdi. Vaca, 2023 yılının ilk yarısında Yobit Pro isimli bir uygulamaya güvenerek 4,6 milyon dolarlık kripto yatırımı yaptı. Vaca'nın hesabı 7 milyon dolara ulaştığında, para çekme isteği kabusun başlangıcı oldu.

Uygulama yetkilileri önce "vergi" adı altında 500 bin dolar talep etti. Vaca bu miktarı ödedikten sonra 2 milyon dolar daha istenince, durumun tuhaflığını fark etti. Ödemeyi reddeden Vaca, ardından tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kaldı.

Olayı Tüketici Finansal Koruma Bürosu'na bildiren Vaca'nın şikayetine rağmen Google uygulamayı Play Store'dan kaldırmak için üç ay bekledi. Bu gecikme, Vaca'yı harekete geçirdi ve Google'a karşı dava açtı.

Kaliforniya'da açılan davada Vaca, en az 5 milyon dolar tazminat talep ediyor. İddiaya göre Google Play Store'un güvenlik önlemlerine güvenen sadece Vaca değil. En az beş kişinin daha Yobit Pro üzerinden benzer mağduriyetler yaşadığı belirtiliyor.

Google, kripto dolandırıcılığı konusunda mücadele ettiğini söylüyor. Yetkililer Nisan ayında, 100 bin kişiyi etkileyen ve 8.700 ABD vatandaşını mağdur eden 87 dolandırıcı uygulamanın geliştiricilerine dava açtıklarını duyurmuştu.

Google yetkilileri, kripto dolandırıcılığı uygulamalarının şirketin ve Play Store'un itibarına zarar verdiğini kabul ediyor. Kullanıcıların uygulamaların güvenilirliğinden emin olmaları gerektiğini vurgulayan şirket, platform bütünlüğü ve kullanıcı deneyimini tehdit eden bu durumla mücadele ettiklerini belirtiyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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