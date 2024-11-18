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Goldman Sachs kripto para varlıkları için düğmeye bastı

Goldman Sachs kripto para varlıkları için düğmeye bastı
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Haberler
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Küresel finans devlerinden Goldman Sachs, dijital varlıklar platformunu bağımsız bir şirkete dönüştürmeyi planlıyor. Önümüzdeki 12-18 ay içinde gerçekleşmesi beklenen bu dönüşüm ile büyük finans firmaları, Blockchain üzerinden finansal araçlar oluşturabilecek, alım satım yapabilecek ve takas işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Goldman Sachs'ın stratejik kararı, kripto para ekosisteminin geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunda yeni bir sayfayı temsil ediyor Elektronik işlem platformu Tradeweb Markets ile yapılacak iş birliği, dijital varlıklar platformunun kullanım alanlarını genişletecek.

Wall Street Devinden Blockchain Hamlesi

Goldman Sachs'ın Küresel Dijital Varlıklar başkanı Mathew McDermott, piyasanın çıkarları doğrultusunda sektörün sahiplendiği bir platforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Wall Street devi, özel dijital varlık şirketlerindeki ikincil işlemleri kolaylaştırmayı ve Bitcoin teminatlı kredi operasyonlarına yeniden başlamayı hedefliyor.

2021'de kripto masası ve 2022'de Dijital Varlık Platformunu oluşturan Goldman Sachs, Mart ayında hedge fonu müşterilerinden kripto ile ilgili ürünlere yönelik artan bir ilgiyle karşılaştı.

Banka, son iki yıl içinde Blockchain tabanlı iletişim sistemi Canton Network'ü test eden kurumlar arasında yer aldı. Bu testler, geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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