GOAT Fiyatı Neden Yüzde 70'ten Fazla Arttı? İşte 3 Ana Sebep

GOAT coin'de geçen ayın dip seviyesine kıyasla neredeyse yüzde 600'lük bir artış görüldü. 24 saatte 373 milyon dolarlık işlem hacmiyle birlikte, işlem hacminde de yüzde 178'lik artış yaşandı.

Fiyat artışını tetikleyen üç temel faktör öne çıkıyor:

1. Binance Alpha Listelemesi

GOAT, kısa süre önce Binance'in erken aşamadaki ya da trend olan projelere dikkat çekmek amacıyla kurduğu Alpha platformuna eklendi. Bu, doğrudan Binance ana borsasında listeleneceği anlamına gelmese de, projelerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlıyor. Eğer kullanıcı ilgisi, işlem hacmi ve sürdürülebilirlik açısından güçlü performans sergilenirse, gelecekte tam listeleme ihtimali güçleniyor.

2. Solana Tabanlı Memecoinlerde Genel Yükseliş

GOAT'taki yükseliş, Solana ağı üzerindeki diğer memecoinlerdeki ralliyle de paralellik gösteriyor. Son 24 saatte bu kategori genelinde yüzde 10,5'lik bir artış görüldü. Dogwifhat yüzde 37, Peanut the Squirrel yüzde 15, Cat in a Dog's World yüzde 21 ve Moo Deng yüzde 64 oranında değer kazandı. Bu rüzgar, GOAT'un da yükselişini destekledi.

3. Türev Piyasalarındaki Hareketlilik

Türev piyasalar da son 24 saatte oldukça hareketlendi. CoinGlass verilerine göre, GOAT vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar yüzde 61 artarak 161,7 milyon dolarla son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Binance'teki long/short oranı ise 1'in oldukça üzerinde; bu da yatırımcıların kısa vadede GOAT'un yükselmeye devam edeceğine inandığını gösteriyor.

Fiyat Analizi: Teknik Göstergeler de Yükselişi İşaret Ediyor

Teknik analiz tarafında da yükseliş sinyalleri dikkat çekiyor. Günlük grafikte, 20 günlük üstel hareketli ortalama, 50 günlük ortalamayı yukarı yönlü keserek "altın kesişim" oluşturdu. Supertrend göstergesi de yeşile dönerek yükselişin sürebileceğine işaret ediyor.

Para Akış Endeksi (MFI) ise 91 seviyesinde; bu da piyasaya yeni para girişini ve güçlü alım baskısını gösteriyor. Aşırı alım bölgesinde olsa da boğaların hâlâ kontrolü elinde tuttuğu yorumları yapılıyor.

Bu yükseliş ortamında GOAT için bir sonraki hedef 0,39 ila 0,41 dolar aralığı olarak öne çıkıyor. Bu bölgenin aşılması hâlinde, yılın zirvesi olan 0,59 dolara kadar yeni bir ralli başlayabilir. Bu da mevcut seviyeye göre yaklaşık yüzde 150'lik potansiyel anlamına geliyor.

Son verilere göre GOAT, gün içi zirveden hafif gerileyerek 0,22 dolar civarında işlem görüyor.