Genius Group Bitcoin alımlarına odaklandı

Genius Group Bitcoin alımlarına odaklandı
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Genius Group, milyar dolarlık davalardan elde edeceği gelirin yarısını Bitcoin alımına ayıracak. Hissedarlar pay başına 7 dolar temettü alabilir.

Yapay zeka destekli eğitim teknolojisi şirketi Genius Group, perşembe günü yaptığı açıklamada milyar dolarlık davalardan elde edeceği kazançların yarısını Bitcoin yatırımına, yarısını ise hissedarlara temettü olarak dağıtacağını duyurdu. Şirket, hukuki mücadelelerden elde edilecek tazminatlarla hem yatırımcılarının kayıplarını telafi etmeyi hem de kripto para rezervlerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Genius Group Mahkeme Gelirleriyle Bitcoin Alımı Yapacak

Yapay zeka tabanlı eğitim teknolojileri geliştiren Genius Group, şirketin taraf olduğu ve toplamda 1 milyar doları aşan iki ayrı davadan elde edilmesi beklenen gelirin nasıl değerlendirileceğine ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Genius Group yönetim kurulu, potansiyel dava kazançlarının hissedarlara temettü olarak dağıtılması ve şirketin Bitcoin rezervlerinin artırılması yönünde bir planı onayladı. Bu strateji, şirketin kripto para varlıklarını önemli ölçüde büyütme hedefini ortaya koyuyor.

Onaylanan dağıtım planı uyarınca, davalardan elde edilecek olası gelirin yüzde 50'si doğrudan hissedarlara özel bir temettü olarak ödenecek. Kalan yüzde 50'lik kısım ise şirketin bilançosunu güçlendirmek amacıyla Bitcoin alımı için kullanılacak. Şirketin her iki davada da başarılı olması durumunda, bu planın hayata geçmesiyle hissedarların hisse başına 7 dolar temettü alması ve Genius Group'un hazinesine yaklaşık 5.000 BTC eklemesi öngörülüyor.

Söz konusu davalardan ilki, LZGI International şirketine karşı "Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO)" kapsamında açılmış olup 750 milyon doları aşan bir tazminat talebini içeriyor. Genius Group CEO'su Roger Hamilton, ikinci davanın henüz resmi olarak açılmadığını ancak bu davada da 2023 verilerine göre en az 262 milyon dolarlık bir tazminat talep etmeyi planladıklarını ifade etti. Hamilton, bu rakamın 2024 ve 2025 yıllarındaki zararların eklenmesiyle daha da artabileceğini belirtti. CEO, davaların temel amacının hissedarların uğradığı zararları tazmin etmek olduğunu ve gelecekteki olası mahkeme kazançlarının da aynı dağıtım planına tabi olacağını vurguladı.

Genius Group, son dönemde Bitcoin biriktirme stratejisiyle dikkat çekiyor. Şirket, 17 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği alımlarla kurumsal Bitcoin hazinesini yüzde 50'den fazla büyütmüştü ve nihai hedefinin 1.000 BTC'ye ulaşmak olduğunu açıklamıştı. Şirket, daha önce yatırımcı fonlarını Bitcoin alımı için kullanmasını engelleyen geçici bir yasağa tabi tutulmuş ancak bu kısıtlama bir ayın sonunda kaldırılmıştı. Yönetim, davaların kazanılacağına veya herhangi bir ödeme alınacağına dair bir garanti bulunmadığının altını çizdi.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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