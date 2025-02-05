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FTX küçük yatırımcılarına ilk geri ödemelere başlıyor

FTX küçük yatırımcılarına ilk geri ödemelere başlıyor
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FTX Digital Markets'in Bahama'daki alacaklıları için beklenen gün yaklaşıyor. Açıklanana göre 50.000 dolara kadar alacağı olan yatırımcılar 18 Şubat'ta ilk ödemelerini almaya başlayacak. Alacaklılar, 11 Kasım 2022 tarihindeki alacak değerleri üzerinden yıllık yüzde 9 faiz kazanacak.

Kripto para borsası FTX'in tasfiye sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Digital varlık saklayıcısı BitGo tarafından yönetilecek geri ödemeler hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıları kapsayacak. PwC'nin açıklamasında, küçük yatırımcılar dışındaki alacaklıların da bu yılın ikinci mali çeyreğinde ödemelerini alacağı bildirildi.

FTX Küçük Yatırımcıları Yüzde 9 Faizle Ödemelerini Alıyor

FTX Digital Markets'in tasfiye süreci planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor. Küçük yatırımcılar için başlayacak ödemeler, kripto para sektöründe önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kasım 2024'te yapılan tahminlerde, 50.000 doların altında alacağı olan yatırımcıların yaklaşık yüzde 118 oranında tazminat alacağı belirtilmişti.

Dijital varlık saklayıcısı BitGo, tüm ödemeleri USD olarak gerçekleştirecek. Bu süreç hem bireysel hem de kurumsal alacaklıları kapsıyor. FTX'in iflası, 11 Kasım 2022'de hem Delaware hem de Bahama'da başlamıştı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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