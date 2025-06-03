FLOCK Token Üç Haneli Yükselişle Kripto Piyasasını Geride Bıraktı

Fiyat Neden Yükseliyor?

BeInCrypto verilerine göre, FLOCK token'ı son 24 saatte yüzde 78,4 oranında artarak 0,27 dolar seviyesine ulaştı. Haftalık yükseliş ise yüzde 201,6'ya çıktı.

Bu performans, genel kripto para piyasasının aynı dönemde yüzde 4 düşüş göstermesiyle daha da öne çıkıyor. Yapay zekâ temalı projelerdeki ortalama değer kaybı ise yüzde 8,3 oldu.

FLOCK'un işlem hacmi de yükselişi destekliyor. Son 24 saatte 244 milyon dolarlık işlem yapıldı ve bu hacim, önceki döneme göre yüzde 366,9 artışa işaret ediyor. FLOCK, CoinGecko'da günün en çok trend olan kripto parası konumunda.

Listelemeler Etkili Oldu

Fiyat artışındaki en önemli faktörlerden biri, token'ın önde gelen borsalarda işlem görmeye başlaması. 30 Mayıs'ta Güney Kore'nin iki büyük kripto para borsası olan Upbit ve Bithumb, FLOCK'u listeledi. Bithumb, FLOCK'u Kore Wonu paritesinde işlemeye açarken; Upbit, Bitcoin ve Tether pariteleriyle ticareti başlattı. Ardından Bitget borsasında da listeleme duyuruldu.

Borsalardaki bu genişleme, likiditeyi artırırken yatırımcıların erişimini de kolaylaştırdı.

Arzın Kilitlenmesi Yükselişi Destekliyor

Flock.io'nun yerel stake token'ı GMFlock ile yapılan yeni bir duyuru da piyasa algısını güçlendirdi. Açıklamaya göre, dolaşımdaki FLOCK arzının yüzde 25'i ortalama 265 gün boyunca kilitlendi. Bu da arzı daraltarak fiyat üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Messari'nin 2025 ilk çeyrek raporuna göre, FLOCK'un staking oranı yüzde 1,3'ten yüzde 41,1'e yükseldi. Bu artış, yatırımcıların projeye olan uzun vadeli güvenini yansıtıyor.

Ağ Katılımında Ciddi Artış

Aynı dönemde eğitim düğümü sayısı 7'den 143'e, toplam eğitim gönderimi 4.700'ü geçti. Doğrulayıcı sayısı 17'den 211'e yükselirken, pasif staking yapan delegator sayısı da 1.060'a ulaştı. Bu gelişmeler, ağ üzerindeki ekonomik katılımın hızla büyüdüğünü gösteriyor.

Kurumsal Güçlenme

Son olarak, FLock.io, daha önce RBC Wealth Management'ta inovasyon direktörü olarak görev yapan Mohammed Marikar'ı kurumsal danışman olarak ekibe dahil etti. Bu atama, projeye küresel ölçekte stratejik bir vizyon ve kurumsal destek kazandırmayı hedefliyor.

Tüm bu faktörler bir araya geldiğinde, FLOCK token'ının kısa sürede yakaladığı ivmenin arkasında güçlü bir temel olduğunu gösteriyor.