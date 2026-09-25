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Fed'den stablecoin şirketlerine yeni kurallar

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Fed'den stablecoin şirketlerine yeni kurallar
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ABD Merkez Bankası (Fed), denetimindeki stablecoin ihraççıları için rezerv ve sermaye şartları önerdi. Henüz taslak aşamasındaki düzenleme, şirketlerin tokenlarını hangi varlıklarla destekleyeceğini ve bankaların nasıl izin alacağını belirlemeyi amaçlıyor.

Fed'in 24 Eylül'de kamuoyunun görüşüne açtığı iki teklif, GENIUS Act adlı stablecoin yasasının uygulanmasına yönelik hazırlandı. İlk taslak, ödeme amaçlı stablecoinlerin arkasındaki mali güce odaklanıyor. İkincisi ise bu alana girmek isteyen bankaların başvuru sürecini düzenliyor.

HER TOKEN İÇİN TAM KARŞILIK

Öneriye göre kapsama giren ihraççılar, dolaşıma çıkardıkları stablecoinlerin tamamını izin verilen rezerv varlıklarıyla desteklemek zorunda olacak. Kısa vadeli ABD Hazine bonoları ile belirli yüksek kaliteli ve kolayca nakde çevrilebilen varlıklar rezerv olarak kullanılabilecek.

Şirketlerin yalnızca rezerv tutması yeterli olmayacak. Taslak, kredi ve operasyonel riskler için standart sermaye yükümlülükleri ile risk yönetimi şartları da öngörüyor. Stablecoinleri destekleyen varlıkları saklayan Fed denetimindeki kuruluşlar için de kurallar getiriliyor.

Diğer teklif, iştirakleri üzerinden ödeme stablecoini çıkarmak isteyen Fed denetimindeki bankalara özel bir başvuru süreci oluşturuyor. Bankalardan iş planı ve finansal bilgiler başta olmak üzere çeşitli belgeler istenecek. Başvurulara ilişkin itirazların, dinlemelerin ve nihai kararların nasıl ele alınacağı da düzenlenecek.

FED ÜYESİNDEN GERİ ÖDEME UYARISI

Kullanıcıların ellerindeki tokenları paraya çevirebilmesi ise Fed içindeki değerlendirmelerin önemli başlıklarından biri oldu. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr, taslağı desteklediğini belirterek stablecoinlerin piyasanın zorlandığı dönemlerde de nominal değerinden hızlı ve güvenilir biçimde geri ödenebilmesi gerektiğini vurguladı.

Barr, normal koşullarda kolayca satılabilen devlet borçlanma araçlarının bile piyasa stresi sırasında değer baskısıyla karşılaşabileceğine dikkat çekti. Nihai kurallarda geri ödeme haklarının açık olmasını istedi ve faiz ile döviz kuru risklerinin yeterince ele alınıp alınmadığı konusunda kamuoyundan gelecek görüşlerin önemini belirtti.

Tekliflere ilişkin görüş süresi, metinlerin ABD'nin resmî düzenleme yayını Federal Register'da yayımlanmasından 60 gün sonra sona erecek.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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