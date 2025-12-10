Haberler

Fed faiz kararı sonrasında Bitcoin ve kripto para fiyatlarında sert dalgalandı

Fed faiz kararı sonrasında Bitcoin ve kripto para fiyatlarında sert dalgalandı
Güncelleme:
ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 25 baz puan düşürdü. Karar sonrası Bitcoin fiyatında sert hareketler görülürken Fed Başkanı Jerome Powell'ın 2025 mesajları piyasaları hareketlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği faiz kararını Türkiye saatiyle 22.00'de açıkladı ve politika faizini 25 baz puan indirdi. Kararın ardından Bitcoin fiyatı kısa süreli bir düşüş yaşayıp toparlanırken, yatırımcılar Başkan Jerome Powell'ın basın toplantısında aradığını bulamadı.

Piyasaların Beklentisi Boşa Çıktı

Fed'in bu hamlesi, eylül ayındaki 50 baz puanlık ve ekim ayındaki 25 baz puanlık indirimlerin ardından gevşeme döngüsünün üçüncü adımı oldu. Karar öncesinde 92.000 dolar seviyesinde tutunan Bitcoin, açıklamayla birlikte dalgalı bir seyir izledi. Son 24 saatte 2.000 dolardan fazla değer kaybeden lider kripto para birimi, karar anında 500 dolarlık ani bir düşüş yaşadıktan sonra tekrar toparlanma eğilimi gösterdi. Polymarket verilerine göre piyasalar bu indirimi büyük ölçüde fiyatlamıştı. Haberin yazımı esnasında Bitcoin 93.500 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Karar, çelişkili ekonomik verilerin gölgesinde alındı. İşsizlik maaşı başvuruları 191 bin ile 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, çekirdek PCE enflasyonu yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düştü. Fed ayrıca 1 Aralık itibarıyla bilanço küçültme (parasal sıkılaşma) politikasını resmen sonlandırdı ve bilançosunu 6,57 trilyon dolarda sabitledi. Piyasalar şimdi, 2025 yılı için öngörülen faiz indirimlerinin sayısına ve "noktasal grafik" projeksiyonlarına kilitlendi.

Coinbase Institutional analistleri, piyasadaki spekülatif pozisyonları izleyen "sistemik kaldıraç oranının" yaz aylarındaki yüzde 10 seviyesinden yüzde 4 ile yüzde 5 aralığına gerilediğine dikkat çekti. Bu durum, piyasa yapısının daha sağlıklı bir zemine oturduğu ve ay sonuna doğru bir yükseliş potansiyeli taşıdığı şeklinde yorumlanıyor. Powell'ın açıklamaları, kripto varlıklar için 92.000 dolar direncinin aşılıp aşılmayacağında belirleyici rol oynayacak.

title