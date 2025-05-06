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Fed faiz kararı öncesi hangi altcoinler alınabilir?

Fed faiz kararı öncesi hangi altcoinler alınabilir?
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Kripto para piyasası, ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde dalgalı seyrediyor. Ancak Bitcoin ETF'lerine yönelik yoğun talep, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlara göre ise bazı altcoinler bu süreçte öne çıkabilir.

Kripto para piyasası bu hafta hafif geri çekilmeler yaşasa da yatırımcıların ilgisi sürüyor. Bitcoin, geçtiğimiz hafta ulaştığı 97 bin dolarlık zirveden 93 bin 700 dolara gerilerken; Ethereum hâlâ 2 bin doların altında işlem görüyor. Toplam piyasa değeri ise 2.9 trilyon dolara kadar düştü. Buna rağmen, spot Bitcoin ETF'lerine son iki haftada 5 milyar dolarlık giriş oldu. Bu da kurumsal yatırımcıların hâlâ piyasaya güvendiğini gösteriyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl üç kez faiz indirimi yapacağı beklentisinin, kripto paralar üzerinde olumlu etki yaratabileceğini düşünüyor. Bu ortamda yatırım yapılabilecek altcoinler arasında Polkadot, Chainlink, Uniswap ve Sonic dikkat çekiyor.

Polkadot (DOT)

DOT fiyatı tarihsel dip seviyelerinde işlem görse de 3.82 dolarda güçlü bir destek bölgesi oluşturdu. Uzmanlara göre bu seviye, uzun vadeli bir toparlanma için fırsat olabilir. Polkadot'un yüksek stake getirisi (yüzde 11.5) ve Polkadot 2.0 geçiş süreci, yatırımcı ilgisini artıran başlıca faktörler.

Chainlink (LINK)

Blokzincir dışı veriyi zincir üstüne taşıyan en büyük oracle ağı olan Chainlink, güçlü temelleri ve teknik görünümüyle öne çıkıyor. LINK, günlük grafikte yükseliş sinyali olarak kabul edilen "düşen takoz" ve "ters omuz-baş-omuz" formasyonlarını oluşturuyor.

Uniswap (UNI)

En büyük merkeziyetsiz borsa olan Uniswap, geçen yıl kasım ayındaki zirvesinden bu yana yüzde 74 değer kaybetti. Ancak son 30 günde 51 milyar dolarlık işlem hacmiyle PancakeSwap'i geride bırakmış durumda. Ayrıca, yeni başlatılan Unichain ağı sayesinde kullanıcı ve işlem sayısında ciddi artış yaşandı.

Sonic (Fantom)

Yükselen TVL verileriyle dikkat çeken Sonic, kısa sürede ekosistemine 69'dan fazla uygulama dahil etti. Zincir üzerindeki merkeziyetsiz borsalar, son yedi günde 784 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Teknik olarak da yükseliş formasyonu oluşturan Sonic'in, önümüzdeki günlerde yeniden ivme kazanması bekleniyor.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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