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Fed bankaların kripto faaliyetleriyle ilgili son kararıyla şaşırttı

Fed bankaların kripto faaliyetleriyle ilgili son kararıyla şaşırttı
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ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların kripto para ve stablecoin işlemlerini sınırlayan yönergelerini kaldırarak sektördeki regülasyon baskısını azalttı.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), bankaların kripto para ve stablecoin faaliyetlerini engelleyici nitelikteki bazı yönergelerini yürürlükten kaldırdı. 24 Nisan tarihli açıklamaya göre, bankaların kripto işlemlerini önceden Fed'e bildirme zorunluluğu sona ererken, sektörel faaliyetler standart denetim süreçleri ile takip edilecek. Bu karar, bankaların kripto varlıkları konusundaki hareket alanını genişletecek.

Bankalar İçin Kripto Engeli Kalkıyor

ABD Merkez Bankası ( Fed ), bankaların kripto para işlemleri konusundaki önceki düzenleyici engellerini kaldırmaya başladı. Bu kapsamda Fed, 2022 yılında yayımladığı ve eyalet üye bankalarının kripto faaliyetlerini önceden bildirme yükümlülüğü getiren yönergeyi iptal etti. Böylece bankalar, kripto faaliyetlerini standart denetim süreçleri dahilinde sürdürebilecek.

Fed ayrıca, eyalet bankalarının stablecoin işlemlerini sınırlandıran ve bu faaliyetlere katılımlarını belirli kurallara bağlayan 2023 tarihli denetim mektubunu da yürürlükten kaldırdı. Kurum daha önce stablecoinlerin geniş çaplı kullanımının finansal istikrar açısından risk oluşturabileceğini ve ödeme sistemlerinde sorunlara neden olabileceğini belirtmişti. Ayrıca, kripto para faaliyetlerinin kara para aklama ve terör finansmanı için kullanılma risklerine de dikkat çekilmişti.

Bu adımlar Fed ile sınırlı kalmadı. Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Parasal Denetim Ofisi (OCC), kripto varlık şirketleriyle ilgili potansiyel dolandırıcılık risklerine karşı bankaları uyaran ortak açıklamalarını geri çekti. Böylece, bankaların kripto sektöründeki firmalarla etkileşimi üzerindeki katı kurallar gevşetilmiş oldu.

Fed'in bu hamlesi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yakın zamanda aldığı kararı izliyor. SEC, bankaların ve finans şirketlerinin kripto varlıklarını bilançolarında yükümlülük olarak kaydetme zorunluluğunu kaldırmıştı. Uzmanlar, bu adımların ABD bankacılık sektöründe kripto varlıklarla ilgili faaliyetlerin hızlanmasına yol açabileceğini belirtiyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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