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FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı

FBI sahte kripto para ile dolandırıcıları avladı
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FBI, kendi oluşturduğu kripto para NexFundAI ile 4 şirket ve 14 kişiyi dolandırıcılık suçlamasıyla yakaladı. Boston federal savcıları, Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade'i suçladı. Operasyon sonucunda 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirildi.

Kripto para dünyasında yeni bir dönem başlatan bu operasyon, FBI'ın teknolojik yeniliklerle suçla mücadele etme kapasitesini ortaya koydu. NexFundAI adlı sahte kripto para birimi, dolandırıcıları tespit etmek ve adalete teslim etmek için kullanılan benzersiz bir tuzak olarak tarihe geçti.

FBI Tuzağına Düşen 4 Şirket Çökertildi

FBI'ın yürüttüğü bu operasyon, kripto para piyasasındaki dolandırıcılık faaliyetlerine karşı yeni bir mücadele yöntemini ortaya koydu. NexFundAI adı verilen sahte kripto para birimi, dolandırıcıları tespit etmek ve yakalamak için özel olarak tasarlandı.

Boston federal savcıları tarafından yürütülen operasyon, dört büyük kripto şirketini hedef aldı. Gotbit, ZM Quant, CLS Global ve MyTrade adlı şirketler, piyasa manipülasyonu ve sahte işlemlerle yatırımcıları kandırmakla suçlandı.

Operasyon sonucunda 14 kişi tutuklandı ve 25 milyon dolardan fazla kripto para ele geçirildi. Bu rakam, dolandırıcılık faaliyetlerinin boyutunu ortaya koyuyor.

FBI'ın Boston Bölümü özel ajan sorumlusu Jodi Cohen, operasyonun önemine dikkat çekti. Cohen, "FBI, bu iddia edilen dolandırıcıları tespit etmek, engellemek ve adalete teslim etmek için eşi görülmemiş bir adım attı." açıklamasını yaptı.

Bu operasyon, kripto para piyasasındaki güvenlik açıklarını ve düzenleme ihtiyacını bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, yatırımcıları dikkatli olmaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri konusunda uyardı.

Kripto para teknolojisinin suçla mücadelede de kullanılabileceğini gösteren bu operasyon, gelecekte benzer stratejilerin geliştirilebileceğine işaret ediyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

Amerika Birleşik Devletleri Dolandırıcılık Kripto Para Operasyon

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