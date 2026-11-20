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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıkta faiz artırması neredeyse kesin görülürken hisselerden değerli metallere ve kripto paralara kadar tüm piyasalarda satış derinleşti. S&P 500 endeksi dün yüzde 2 düşerek altıncı günü de ekside kapattı ve Nisan 2024'ten bu yana en uzun kayıp serisini yaşadı.

Bitcoin (BTC) üst üste üçüncü gün düşerek 61 bin 200 dolara kadar geriledi ve haftalık kaybı yüzde 10'a ulaştı. Ons altın da bugün yaklaşık 3515 dolara inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

S&P 500'DE ALTI GÜNLÜK KAYIP SERİSİ

S&P 500 ekimdeki rekorunun yüzde 8,2 altına inerken Dow Jones 1100 puandan fazla geriledi. Düşüş geniş tabana yayıldı ve endeksteki şirketlerin yüzde 90'dan fazlası değer kaybetti.

Endeks bu hafta 7 Nisan'dan bu yana ilk kez 200 günlük ortalamasının altında kapandı. Panmure Liberum stratejisti Joachim Klement'in ekibi bu kırılmanın ardından tamamen savunmaya geçti.

Klement'in notunda "Endeks 200 günlük ortalamanın altına inerse hisseleri satıp uzun vadeli devlet tahvillerine geçeceğim" ifadesi yer aldı. Ekip, yapay zeka balonu sönerse borsaların yüzde 30'dan fazla düşebileceğini öngörüyor.

SATIŞ ASYA'DAN KRİPTOYA YAYILDI

Satış dalgası bugün Asya'da da sürdü. Japonya'da Nikkei endeksi yaklaşık yüzde 5, Güney Kore'de Kospi yüzde 5'ten fazla düştü. ABD'de teknoloji ağırlıklı vadeli işlemler de yüzde 1'in üzerinde geriledi.

Altın gün içinde 3580 dolar civarına toparlandı. Gümüş ise 41 dolara geriledi ve ocaktaki zirvesinden yaklaşık yüzde 66 uzaklaştı.

Kripto piyasasında bir günde 718 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bunun yüzde 86'sı yükseliş yönlüydü. Toplam kripto piyasa değeri yaklaşık 2,2 trilyon dolara indi.

Ethereum (ETH) 1730 dolara, Solana (SOL) 72 dolara doğru geriledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 3,5 değer kaybeden Bitcoin 61 bin 700 dolardan işlem görüyor.