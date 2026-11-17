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Ethereum (ETH) hafta sonu 1700 dolar civarına inerek temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü. Kripto para ardından 1800 doların üzerine toparlansa da son bir haftada yaklaşık yüzde 14, son bir ayda yüzde 26 değer kaybetti.

ETH eylül sonunda 2800 dolar dolayında işlem görüyordu. Kripto para 12 Kasım'da 2000 doların altına inmiş ve düşüş hafta sonu satışlarıyla derinleşmişti.

ETF'LERDEN 399 MİLYON DOLAR ÇIKTI

ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden 9-13 Kasım haftasında 398,9 milyon dolar net çıkış oldu. Fonlar art arda yedinci haftayı eksiyle kapattı. Cuma günü dört günlük çıkış serisinin ardından fonlara 2,3 milyon dolarlık sınırlı giriş görüldü.

Ethereum Foundation da son günlerde satış yaptı. Kuruluş dört günde yaklaşık 14,5 milyon dolar değerinde 7500 ETH sattı ve ardından yaklaşık 4,7 milyon dolarlık 2500 ETH daha elden çıkardı.

Borçla ETH taşıyan şirketler de baskı hissediyor. Halka açık şirket BTCS, 46 bin 676 ETH teminat göstererek merkeziyetsiz borç verme platformu Aave'den 64,1 milyon dolar borç aldı. Şirketin tahmini tasfiye seviyesi 1700 dolar civarında bulunuyor.

BORSALARDAKİ ETH 10 YILIN DİBİNDE

Düşüşe karşın bazı büyük yatırımcılar alım yapıyor. Teknik analist Ted Pillows, büyük cüzdanlardaki alımların hızlandığını ve ETH'nin 1700 dolar desteğini koruduğunu belirtti.

Pillows, "ETH 4 yıllık yükseliş trendinin desteğine geri döndü" dedi ve düşüş beklentisine girmenin zamanı olmadığını savundu. Analist, ETH'nin güçlü spot taleple 2000 doları geri almadan tehlike bölgesinden çıkmayacağı uyarısını da yaptı.

Kripto sektörünün tanınmış isimlerinden Erik Voorhees'e bağlı cüzdanlar beş günde yaklaşık 14,5 milyon dolarlık ETH topladı. Bu cüzdanlar alımların ardından 10 milyon doları aşan gerçekleşmemiş zarara girdi.

Borsalarda tutulan ETH miktarı yaklaşık 14,4 milyon ETH ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Bu tablo, yatırımcıların coinlerini kendi cüzdanlarına çektiğine ve kısa vadeli satış baskısının azaldığına işaret ediyor.

Teknik tarafta ilk direnç yaklaşık 1900 dolarda bulunuyor. Fiyatın 20 günlük ortalamanın bulunduğu 2100 dolara ulaşması için yaklaşık yüzde 17 yükselmesi gerekiyor. Yayım sırasında Ethereum 1820 dolardan işlem görüyor.