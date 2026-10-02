Ethereum ve XRP'de korku geri döndü

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Sosyal medyadaki beklentileri izleyen analiz şirketi Santiment'in ölçümünde Ethereum için her olumsuz yoruma karşılık 0,89 olumlu yorum yapılıyor. Bu oran 7 Haziran'dan bu yana en düşük seviyede bulunuyor. XRP'de ise oran 0,67'ye gerileyerek 17 Ağustos'tan bu yana en zayıf düzeye indi.

X, Reddit ve Telegram gibi platformlardaki paylaşımları inceleyen göstergede oranın 1'in altına düşmesi, olumsuz yorumların çoğunluğa geçtiğini gösteriyor. Ölçüm, yatırımcıların tamamının görüşünü veya piyasadaki alım satım miktarını değil, izlenen sosyal medya tartışmalarının yönünü yansıtıyor.

KARAMSARLIK KESİN DÜŞÜŞ SİNYALİ SAYILMIYOR

Olumsuz beklentilerin yayılması, fiyatların aynı yönde hareket edeceği anlamına gelmiyor. Santiment, yatırımcıların düşüş konusunda fazlasıyla aynı fikirde olduğu dönemlerde panik satışlarının önemli bir bölümünün zaten gerçekleşmiş olabileceğini belirtiyor.

Şirkete göre bu durum, kalabalığın beklentisinin tersine hareket arayan yatırımcıların dikkatini çekebiliyor. Bununla birlikte Santiment, göstergenin Ethereum veya XRP'de hemen toparlanma yaşanacağını garanti etmediğini vurguluyor.

Karamsarlık iki varlıkta ortak olsa da fon talebi aynı tabloyu vermiyor. Ethereum fonlarından para çıkarken XRP fonları daha dirençli bir görünüm sergiliyor.

ETHEREUM VE XRP FONLARI AYRIŞIYOR

SoSoValue verilerine göre ABD spot Ethereum borsa yatırım fonlarında 1 Ekim'e kadar üst üste üç işlem günü net çıkış yaşandı. Bu dönemde toplam çıkış yaklaşık 117,8 milyon dolara ulaştı. Öncesindeki yedi günlük giriş serisinde ise fonlara yaklaşık 850,7 milyon dolar gelmişti.

XRP fonlarında 18 Eylül'den bu yana net çıkış kaydedilmezken 1 Ekim'de 4,07 milyon dolar giriş görüldü. Son dört işlem gününün ikisinde net akışın sıfır olması, çıkış yaşanmamasının her gün yeni para geldiği anlamına gelmediğini gösteriyor.

Ethereum'daki üç günlük çıkış, önceki giriş serisinde gelen tutarın henüz küçük bir bölümüne karşılık geliyor. Yine de sosyal medyadaki korkuya fon talebindeki yavaşlama da eşlik ediyor. XRP'de ise olumsuz yorumların artmasına rağmen fonlardan aynı yönde bir çıkış görülmüyor.