Ethereum ve Solana cüzdanları için gelişmiş güvenlik dönemi

Kripto güvenlik sektöründe önemli bir birleşme gerçekleşti. Kerberus, Ethereum ve Solana cüzdanları için dolandırıcılık karşıtı uzantı Pocket Universe şirketini yedi haneli anlaşmayla satın aldı. Hamle, şirketi Web3 güvenliğinde lider konuma taşıyor.

Web3 güvenlik sektöründe yaşanan bu satın alım, Kerberus'un agresif büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak dikkat çekiyor. Şirket, 2024'te Fire'ı satın almasının ardından ikinci büyük hamleyle sektördeki konumunu pekiştiriyor. Üç yıldır sıfır kayıp yaşayan teknoloji Web3 güvenliğinde yeni dönem açıyor. Chainalysis verilerine göre 2024'te 40 milyar dolar kripto çalındı.

Blockchain Güvenlik Devi Kerberus, Pocket Universe Satın Alımını Tamamladı

Pocket Universe'ün 200.000 aktif kullanıcısı, Kerberus'un erişimini önemli ölçüde genişletirken, şirketin Ethereum Virtual Machine zincirleri ve Solana Blockchain ekosistemindeki varlığını güçlendiriyor.

Kerberus yetkilisi Danor Cohen, mülkiyetindeki teknolojinin benzersiz tespit algoritması sayesinde neredeyse üç yılda sıfır kullanıcı kaybıyla zamanın testinden geçtiğini vurguladı.

Şirket, Pocket Universe'ü yerel Sentinel3 güvenlik uzantısına entegre ederek virüs korumalarını tüm Ethereum Virtual Machine zincirleri ve Solana'ya genişletecek. Kullanıcı deneyiminin "dokunulmamış" kalması planlanıyor.

Bu hamle, Kerberus'un yaklaşık bir yıl içindeki ikinci satın almasını işaret ediyor. Chainalysis verilerine göre, yasa dışı adresler 2024'te 40 milyar doların üzerinde kripto para aktardı.

Uzmanlar, kullanıcıların bu yıl 4 milyar doların üzerinde kripto kaybetme yolunda olduğunu tahmin ediyor. Kripto hırsızlıkları genellikle sosyal mühendislik saldırılarıyla ilişkilendirilse de kötü amaçlı yazılım normal kullanıcılar ve kurumlar için sürekli bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Serkan KÖSE
