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Ethereum Vakfının liderlik krizi Buterin'i harekete geçirdi

Ethereum Vakfının liderlik krizi Buterin'i harekete geçirdi
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İsviçre merkezli kar amacı gütmeyen Ethereum Vakfı, kritik bir dönüm noktasından geçiyor. Vitalik Buterin'in açıklamaları, vakfın yönetim yapısında kapsamlı değişiklikler beklendiğini ortaya koydu. Vakfın yaklaşık 1 milyar dolarlık varlığının yönetimi ve teknolojik gelişmelerin koordinasyonu için yeni bir liderlik ekibi oluşturulacak.

Ethereum (ETH) kurucusu Vitalik Buterin, Ethereum Vakfı direktörü Aya Miyaguchi'nin istifasını talep eden topluluk üyelerine sert tepki gösterdi. Buterin, vakfın yönetim yapısında planlanan değişikliklerin topluluk baskısı nedeniyle zorlaştığını vurguladı ve Miyaguchi'ye yönelik eleştirileri "tamamen kötü" olarak nitelendirdi.

Miyaguchi'ye Yönelik Eleştiriler Tepkiyle Karşılandı

Ethereum Vakfının mevcut direktörü Aya Miyaguchi'ye yönelik istifa çağrıları, ekosistemde gerginliği artırdı. Topluluk üyelerinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü baskı, Vitalik Buterin'in sert tepkisine neden oldu.

Buterin, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, "Bu oyun böyle işlemiyor" diyerek eleştirileri reddetti. Yeni liderlik ekibinin belirlenmesinde tek yetkili olduğunu vurgulayan Buterin, topluluk baskısının üst düzey yetenekler için toksik bir ortam yarattığına dikkat çekti.

Ethereum'un en iyi geliştiricilerinin sosyal medya ortamından duydukları rahatsızlığı kendisine ilettiklerini belirten Buterin, vakfın gelecek planları hakkında da önemli açıklamalar paylaştı. Vakfın teknik bilgi düzeyinin artırılması, iletişimin güçlendirilmesi ve merkezi olmayan teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Vakfın lobi faaliyetlerinin artırılması yönündeki talepleri reddeden Buterin, Ethereum'un küresel tarafsız platform konumunun korunacağını açıkladı. Ayrıca vakfın 1 milyar dolarlık varlığının stake edilmesi üzerinde çalışıldığı da gündeme geldi.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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