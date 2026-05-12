Ethereum Vakfı Lido'dan 50 milyon dolarlık ETH'yi geri aldı

Unstake işlemi tokenların daha önce pasif getiri elde etmek ve ağı güvence altına almak için kilitlendiği Beacon Chain'den çekilmesi anlamına geliyor. Ancak bu adım vakfın satışa hazırlandığı anlamına gelmiyor. Lido çekimleri stake edilen ETH'yi bir kuyruğa yerleştiriyor ve talep tamamlandığında sahibine ETH üzerinde hak tanıyor.

VAKIF STAKİNG STRATEJİSİNİ YENİDEN AYARLIYOR

Hamle vakfın nisan sonunda 17 bin ETH'yi çekmesinin ve ardından 1 Mayıs'ta 10 bin ETH'yi en büyük kurumsal Ethereum sahibi Bitmine'a tezgâh üstü satışla devretmesinin ardından geldi.

Vakıf Haziran 2025'te güncellediği hazine politikasında staking katılımını artırarak protokol geliştirme fonlamasını destekleyeceğini açıklamıştı. Politika güncellemesi topluluk tepkilerinin ardından ETH satışlarını sınırlandırmayı da öngörüyordu. Şubattan itibaren kademeli olarak staking pozisyonunu genişleten vakıf sırasıyla 2.016, 22.517 ve 45 binden fazla ETH stake ederek toplam stake miktarını yaklaşık 69.500 ETH'ye çıkarmıştı.

ÇEKİM NEDENİ AĞ GELİŞTİRME VEYA GÜVENLİK ENDİŞESİ OLABİLİR

Arkham çekim işleminin vakfın ağ geliştirme fonlarına duyduğu ihtiyaçtan kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Analiz platformu ayrıca 293 milyon dolarlık Kelp DAO saldırısının ardından üçüncü taraf protokollere olan güven kaybıyla da ilişkili olabileceğini öne sürdü.

Gelişme vakfın "Glamsterdam" güncellemesinde önemli bir aşamayı tamamladığını açıklamasının hemen ardından yaşandı. Güncelleme ağın gaz limitini mevcut 60 milyon seviyesinden 200 milyon tabana çıkararak işlem hızında belirgin bir artış sağlıyor.